Pensioni | la Bce ora avverte il governo ​ La Fornero non si tocca

BCE - stimoli ancora necessari. Monito a Italia : no passi indietro su riforma Pensioni : Con un buon ancoraggio delle aspettative di inflazione a più lungo termine, il vigore di fondo dell'economia della Zona Euro e il perdurare di un ampio grado di accomodamento monetario danno motivo ...

Conti pubblici - Bce : “Flessibilità data da Ue all’Italia riduce la trasparenza. Non toccare la riforma delle Pensioni” : La ‘discrezionalità‘ adottata dalla Commissione Ue nel 2018 “nell’accordare una riduzione dei requisiti di aggiustamento a due paesi”, tra cui l’Italia, riflette un’applicazione del patto di stabilità “possibile a scapito della completa trasparenza, coerenza e prevedibilità dell’intero quadro di riferimento”. Lo sottolinea la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. A Roma è stato accordato ...

Non toccate le Pensioni. La Bce avverte l'Italia e a Bruxelles dice : "Basta flessibilità in modo discrezionale" : In Italia il rischio di un dietrofront sulla riforma delle pensioni è "elevato". Lo sottolinea la Banca centrale europea nel bollettino economico. "In alcuni Paesi (per esempio Spagna e Italia) - si legge nel testo - sembra esserci un elevato rischio che le riforme delle pensioni adottate in precedenza siano cancellate".La Bce accende un faro anche sulla flessibilità, di cui l'Italia ha usufruito negli ultimi anni. "La ...

