Pensioni | Bce | rischio da dietrofront

tuttosport

: Non toccate le pensioni. La Bce avverte l'Italia e a Bruxelles dice: 'Basta flessibilità in modo discrezionale' - alessandracatsi : Non toccate le pensioni. La Bce avverte l'Italia e a Bruxelles dice: 'Basta flessibilità in modo discrezionale' - Agenzia_Ansa : #Bce, rischio da dietrofront sulla riforma delle #pensioni - DiDimiero : RT @HuffPostItalia: Non toccate le pensioni. La Bce avverte l'Italia e a Bruxelles dice: 'Basta flessibilità in modo discrezionale' https:/… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) ANSA, - ROMA, 28 GIU - "In alcuni Paesi , per esempio SPagna e Italia, sembra esserci un elevatoche le riforme delleadottate in precedenza siano cancellate". Lo nota la Banca ...