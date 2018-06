Pedopornografia | Arrestato insegnante 49enne nel pescarese

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 28 giugno 2018) Pescara - Undi musica di 49 anni, con frequenti contatti con minori, proprio per via della sua attività, e residente in un centro del litorale abruzzese, è stato posto agli arresti domiciliari dagli agenti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo di Pescara, coordinati dal V. Q. A. Elisabetta Narciso. L'uomo è stato trovato in possesso di ingente quantità di materiale pedopornografico. La misura restrittiva è stata emessa dal Gip Guendalina Buccella del Tribunale di L'Aquila, su richiesta del Sostituto Procuratore Roberta D'Avolio, ed è stata eseguita dagli agenti della Sezione Cyber Crime della Polpost. La Polizia Postale aveva già eseguito a carico dell'uomo una perquisizione domiciliare che aveva portato al sequestro di supporti informatici. Il materiale è stato oggetto di accurata analisi che ha ...