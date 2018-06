Pearl Jam in Costa Smeralda Giorgia Meloni attacca Eddie Vedder | i migranti portateli al

Rita Pavone contro i Pearl Jam : "Con tutte le rogne che hanno negli Usa - vengono a fare le pulci a noi" : Ha criticato i Pearl Jam per essersi intromessi, durante il loro concerto a Roma, in questioni italiane che non li riguardavano. Rita Pavone ha affidato a Twitter la sua polemica: "Della serie: ma farsi gli affari loro, mai?!", ha cinguettato sul social network. Il riferimento è alla cover di 'Imagine' che il gruppo grunge ha corredato con un messaggio al governo italiano, tramite gli hashtag #Apriteiporti e #Saveisnotacrime, "Salvare non ...

Pearl Jam a Roma tra musica e impegno politico : I Pearl Jam, una delle band pioniere del grunge di Seattle, hanno concluso il loro tour italiano allo Stadio Olimpico di Roma, tornando nella capitale dopo ben 22 anni di assenza. Oltre tre ore di concerto e una ricchissima scaletta piena di brani celebri come “Even Flow”, “Alive”, “Just Breathe”, “Black”, “Better Man”, oltre alle immancabili cover di "Comfortably Numb" dei Pink Floyd e "Rockin’ in the Free World" di Neil Young. Non solo tanta ...

Roma - all'Olimpico l'inno alla pace dei Pearl Jam con la campagna 'Aprite i porti' : Tre ore di concerto, tante hit e una valanga di sorprese per l'ultima data italiana dei Pearl Jam, ieri sera allo stadio Olimpico. Poi alla fine un messaggio a Governi di tutto il mondo: 'Aprite i porti'. Una dedica che Eddie Vedder lancia sulle note di Imagine di John Lennon, dopo aver inneggiato alla pace, in uno stadio, con cinquantamila fiammelle degli smartphone. Mentre ...

Se a dire #apriteiporti sono i Pearl Jam : "Noi abbiamo una grande responsabilità", aveva detto Vedder prima di aprire la parentesi più politica del concerto . E la band di Seattle se l'è presa tutta, quella responsabilità, f acendo ...

Il messaggio subliminale dei Pearl Jam a Roma in Imagine con #apriteiporti (video) : I Pearl Jam a Roma in Imagine lanciano un messaggio che sembra rivolto alle recenti decisioni del Governo italiano. Si tratta di un hashtag comparso durante l'esibizione in Imagine, un #apriteiporti che ha bisogno di poche interpretazioni. La frase è seguita da #saveisnotacrime. Il gruppo di Eddie Vedder ha quindi scelto lo Stadio Olimpico di Roma, meta della loro ultima tappa italiana, per esprimere il loro punto di vista su quanto accaduto ...

I Pearl Jam a Roma cantano contro il governo : "Aprite i porti!" : Non solo musica, ma anche politica. Il concerto dei Pearl Jam allo stadio Olimpico di Roma è stato non soltanto uno spettacolo per i tantissimi fan accorsi nella capitale, ma anche un mezzo per lanciare un messaggio politico. Chiaramente contro il ministro Matteo Salvini e contro le decisioni del governo italiano di fermare le navi delle ong chiudendo i porti.Così, durante il concerto, il gruppo americano ha fatto apparire sui maxi-schermi il ...

Roma - una cover di Imagine al concerto dei Pearl Jam contro la chiusura dei porti. E l’Olimpico si emoziona : Una cover da brividi quella che hanno suonato i Pearl Jam a Roma: ‘Imagine‘ di John Lennon ha illuminato l’Olimpico accompagnata da un messaggio politico lanciato dalla band statunitense contro la chiusura dei porti e le politiche di chiusura ai migranti L'articolo Roma, una cover di Imagine al concerto dei Pearl Jam contro la chiusura dei porti. E l’Olimpico si emoziona proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pearl Jam in concerto a Padova il 24 giugno : tutte le informazioni per accedere al live : - Park Nord Via Due Palazzi Park aree verdi saranno disponibili compatibilmente con le condizioni meteo dei giorni degli spettacoli e dei precedenti. Giusto il tempo di mandare in archivio il concerto di ieri sera all’Area Expo di Rho (Mi) che i Pearl Jam sono chiamati a fare il bis di concerti in Italia domani sera allo Stadio Euganeo di Padova. Queste le istruzioni per accedere nell’arena e per godersi al meglio il secondo live italiano della ...