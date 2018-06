Pd Toscana vuol cambiare legge elettorale per vincere le elezioni

La Regione Toscana vuole “spostare” la via di San Francesco. La battaglia di 4 Comuni : “In realtà il santo passò da qui” : In una delle zone più belle della Toscana c’è chi tenta di riscrivere la storia. La frazione boscosa della Consuma, a 1050 metri sul livello del mare nel Comune di Pelago, a metà strada tra Firenze e Arezzo, si ritrova infatti al centro di una disputa che ha per involontario protagonista nientemeno che San Francesco d’Assisi. E con Consuma quattro Comuni (Pontassieve, Rufina, Pelago e Poppi) sono pronti a opporsi alla Regione Toscana che ...