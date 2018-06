Pd | Orfini | “Zingaretti? Un progetto che guarda al passato Lui e Gentiloni non

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018) Non al governatore del Lazio Nicola Zingaretti, no all’ex premier Paolo. E no anche al modello spagnolo di Ciudadanos e a quello francese di En Marche. Secondo il presidente del Pd Matteo, intervistato a “6 su radio 1“, per il ruolo di segretario del partito “quando ci sarà il congresso ci saranno altre candidature in campo”. L’obiettivo che i dem devono raggiungere è, secondo, la costruzione di “un’alleanza che va da Macron a Tsipras“, cioè “dare una cornice europea comune a questo campo largo di forze”. Il presidente del Partito democratico, uscito con le ossa rotte dalle ultime amministrative, si dice contrario alla proposta di Zingaretti di estendere il “modello Lazio” al partito nazionale (allargando la partecipazione a tutta la sinistra, alle associazioni e a una rete di ...