PD | Calenda sfida Zingaretti Altra scissione in arrivo

(Di giovedì 28 giugno 2018) 3 Cosa restera' del Pd? Dopo l’ultimo disastro andato in scena alle recenti elezioni amministrative, la casa dei progressisti italiani è a forte rischio abbattimento. Anche i più restii vanno via via convincendosi della necessita' di voltare pagina in maniera radicale e senza compromessi. Il punto di non ritorno è stato ormai raggiunto e far finta di ciò aumenterebbe le pesanti colpe di un gruppo dirigente, che ha saputo dilapidare un patrimonio importante in termini elettorali. Il PD, nato con l’obbiettivo di aggregare il popolo del Centrosinistra, ha conosciuto l’utopia del bipolarismo ed è finito con lo specchiarsi troppo innanzi ad ambizioni maggioritarie. Non c’è stato un solo segretario da Walter Veltroni a Maurizio Martina che non sia finito vittima della guerra fratricida che ha alimentato costantemente la sete di potere dei suoi volti storici. Se si può ...