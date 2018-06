Parte l’8 edizione della campagna nazionale “Mediterraneo da remare” con focus “No

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) È stata presentata questa mattina, dalla sede galleggiante di Marevivo, l’8adida, ladi sensibilizzazione alla tutela del Mare Nostrum, promossa dalla Fondazione UniVerde, in collaborazione con Marevivo, e con l’adesioneGuardia Costiera. Eventi itineranti lungo le coste italiane, tappe internazionali in Algeria, Monaco, Francia, remate simboliche in varie località balneari e in collaborazione con gli stabilimenti che segnaleranno, ai soggetti promotori, iniziative concrete per la tutela degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali. Le iniziative, che si terranno durante l’estate 2018, saranno prevalentemente dedicate a contrastare la dispersione delle macro e micro plastiche in mare, con lo slogan #NoPlastic, ma anche rilanciare il“Acquascooter Free” promuovendo la mobilità a remi e la diffusione dell’uso ...