Parte da Napoli il mailbombing ai deputati per chiedere indipendenza e competenza per il

Parte la tournée estiva della "NapoliMandolinOrchestra" : NAPOLI. Al via la tournée estiva della "NapoliMandolinOrchestra" formazione strumentale di punta della Accademia Mandolinistica Napoletana, associazione che dal 1929 promuove il mandolino a Napoli e ...

Napoli - così la camorra segnala le strade “apPartenenti” ai clan : la segnaletica scoperta dai carabinieri nel quartiere Miano : Armi da guerra, un vero e proprio arsenale della camorra è stato sequestrato nel quartiere Miano di Napoli, area d’azione del clan Lo Russo, che aveva addirittura segnato la zona con la scritta sui muri “ztl lo russo”. Tre kalashnikov, un fucile a pompa ma anche due mitragliette, una carabina calibro 44 rubata e 464 cartucce anche per armi di altro calibro erano nascoste in un’automobile parcheggiata tra le altre. È nei ...

NAPOLI la nuova stagione 2018-2019 del teatro SANNAZARO con Lara Sansone - Isa Danieli e Benedetto Casillo un viaggio del teatro Partenopeo ... : Dal sostegno e la riscoperta dei grandi classici della tradizione partenopea, al teatro contemporaneo nazionale, dalla linea a volte ritornano, pensata per riproporre gli spettacoli più interessanti ...

Karim Benzema al Napoli?/ Real Madrid - è il pupillo di Carlo Ancelotti : se Parte Milik... (calciomercato) : Karim Benzema al Napoli? Calciomercato, l'attaccante francese potrebbe dare l'addio al Real Madrid, Carlo Ancelotti è un suo grande estimatore: le ultime(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:57:00 GMT)

“C’è un morto”. Tragedia al porto di Napoli. È successo tutto su un traghetto in Partenza per Palermo : Da Napoli è arrivata una notizia tristissima a rovinare l’estate turistica di una città intera. Un grave incidente è avvenuto a bordo di una nave della compagnia Gnv Atlas, che naviga sulla rotta Napoli-Palermo e che trasporta sempre moltissimi passeggeri e tanti turisti soprattutto in questo periodo di vacanze. Da quanto si apprende l’imbarcazione stava compiendo delle manovre nel porto di Napoli, quando una delle vetture ...

Juve-Napoli under 15 - nello spogliatoio bianconero gli insulti contro i Partenopei : “Abbiamo un sogno - usate il sapone” : La finale scudetto tra Juventus e Napoli, categoria under 15, è appena finita con la vittoria per i bianconeri per 3 a 0. Negli spogliatoi, partono i cori discriminatori, che finiscono in diretta sui social: “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone” cantano i giovani giocatori della Juve. La società sta valutando eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati. L'articolo Juve-Napoli under 15, nello ...

Da Napoli Parte tour itinerante della salute di Fondazione Ania : Roma, , askanews, - Check-up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la predisposizione verso ...

Sense8 torna a Napoli per l’episodio finale - l’8 giugno evento con pizza di Sorbillo e karaoke : come Partecipare : Dopo le riprese della scorsa estate che hanno catalizzato l'attenzione di centinaia di cittadini e turisti, Sense8 torna a Napoli con un evento speciale, dedicato al finale della serie che sarà reso disponibile da Netflix in tutto il mondo l'8 giugno. Nella stessa giornata a Napoli va in scena un evento gratuito, ad ingresso libero, per celebrare uno dei tanti posti in cui Sense8 ha preso vita durante le prime due stagioni attraverso le ...

Napoli-Inter - è sfida per Lunin. I Partenopei tentano il sorpasso : Non è un allarme, ma è giusto registrarlo. Il Napoli sta tentando il sorpasso all'Inter per Andriy Lunin sfruttando il momento di surplace in cui è 'costretta' la società di corso Vittorio Emanuele a ...

Napolitano : dispiaciuto nel non Partecipare a festa 2 giugno : Napolitano: ‘viva il 2 giugno’ Roma -Di seguito le parole di Giorgio Napolitano, presidente emerito. “Nulla può dispiacermi più che il non partecipare per ragioni di salute alla celebrazione del 2 giugno, festa della Repubblica. Anche per me fu e resta il modo di vivere la riconciliazione dell’Italia con la libertà. E dunque, pur nelle mie difficili condizioni personali, vorrei si sentisse ben nettamente il mio ...

Napoli - Jorginho in Partenza direzione City - Giuntoli stringe per Torreira : ... ma le sirene multimilionarie provenienti da campionati più adatti per svernare a fine carriera piuttosto che per un centrocampista tra migliori al mondo in grado di dire ancora la propria nei tornei ...

Napoli-Torreira - Parte l'affondo. E' duello con Fabian Ruiz : "Per ogni calciatore che andrà via ce ne sono almeno quattro che possono arrivare", parole e musica di Aurelio De Laurentiis mercoledì. Così, con Jorginho destinato - a stretto giro - a passare al ...

Napoli Pizza Village - torna sul lungomare la kermesse dedicata all'arte culinaria Partenopea : Espositori ed esperti del settore avranno a disposizione una superficie di 30.000 mq, lungo la quale avranno luogo anche numerosi eventi e spettacoli live. 'Il lungomare di Napoli andrebbe allargato ...

Signori si scatta : riParte da Napoli la caccia al Master of photography : Un set a cielo aperto, con la città scrutata e ripresa dall'occhio di dieci fotografi, a sfidarsi per la terza edizione di 'Master of photography', la cui terza edizione, in onda da stasera, alle 21,...