Parco Archeologico di Selinunte | al via la convention internazionale sulla botanica

Barbarano Romano - Il sindaco Marchesi : 'Il Parco Archeologico accademico comincia ad essere realtà' rinvenuti gioielli - suppellettili e ... : Durante la sepoltura questi oggetti erano deposti nella tomba come dono che doveva accompagnare la donna morta nell'altro mondo. Le ceramiche possono collocarsi in un periodo che va dalla seconda ...

Tempio di Zeus - Venerdì 22 Giugno – ore 20 – Parco Archeologico di Selinunte – Gioco di Luci - di notte - sulle colonne del Tempio : Un progetto che vuole essere il prototipo di vivaci incontri tra artisti e ricercatori per creare spettacoli di alto livello culturale e divulgativo. In pratica arrivare alla divulgazione delle ...

Parco Archeologico di Selinunte : importanti novità sulla storia degli insediamenti greci in Sicilia : “Lo scavo in corso quest’anno, dai primi risultati, suggerisce che la presenza umana sull’acropoli di Selinunte sia diversi millenni più antica rispetto a quanto fin qui ipotizzato. Infatti, al di sotto del primo livello di occupazione greca si è rinvenuto uno spesso deposito di formazione naturale alto più di un metro nel quale sono stati scoperti, a una quota più alta frammenti del Bronzo Recente e, a una quota più bassa, frammenti di ...

Parco Archeologico di Selinunte : “Grandi aspettative sugli scavi avviati in questi giorni” : “Riponiamo grandi aspettative sugli scavi avviati in questi giorni, dall’equipe della New York University e dall’equipe dell’Università Statale di Milano, sotto la guida del professore Clemente Marconi e della Prof.ssa Rosalia Pumo perché i risultati potrebbero essere, come nel recente passato, forieri di grandi e importanti novità sia per i singoli templi coinvolti nei saggi, i templi R e C, che di riflesso sulla storia di Selinunte. Dalla ...