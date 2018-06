PAPA NOMINA CARDINALE UN PAKISTANO E' la seconda volta nella storia

PAPA NOMINA Galantino presidente Apsa : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 26 GIU - Papa Francesco ha accolto la rinunzia, presentata per raggiunti limiti di età dal card. Domenico Calcagno, all'incarico di presidente dell'Amministrazione del ...

Ora Macron diventa sacerdote "Nomina d'onore" a San Giovanni Ed è asse col PAPA sui migranti : Incontro in Vaticano tra Bergoglio e Macron, che cerca una nuova legittimazione dopo le batoste sulle riforme Ue. E il presidente viene nominato sacerdote onorario di San Giovanni Segui su affaritaliani.it

Pedofilia in Cile - PAPA Francesco accetta le dimissioni di tre vescovi : tra loro anche Barros - nominato proprio da Bergoglio : Sulla Pedofilia del clero Cileno Papa Francesco fa molto sul serio. Bergoglio ha accettato le dimissioni di tre vescovi del Paese latinoamericano. Tra essi spicca il nome del contestatissimo monsignor Juan de la Cruz Barros Madrid, che dal 2015 guidava la diocesi di Osorno, considerato il figlio spirituale dell’abusatore seriale padre Fernando Karadima. Amico personale di Francesco, dopo 11 anni alla guida dell’Ordinariato Militare Cileno, nel ...

PAPA NOMINA rettore laico Lateranense : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 2 GIU - Papa Francesco ha nominato rettore della Pontificia Università Lateranense il prof. Vincenzo Buonomo. Il nuovo rettore, in carica dal prossimo 1/o luglio, è il ...

Medjugorje - il PAPA NOMINA monsignor Hoser suo visitatore permanente : L'obiettivo di Papa Francesco è chiaro: assicurare l'accompagnamento spirituale delle migliaia di fedeli che arrivano a Medjugorje da ogni parte del mondo. Per questo giovedì 31 maggio, il Pontefice ha nominato monsignor Henryk Hoser, arcivescovo emerito di Warszawa-Praga in Polonia, quale 'visitatore apostolico a carattere speciale per la ...

Vaticano - PAPA NOMINA Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje : Vaticano, Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje Vaticano, Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje Continua a leggere L'articolo Vaticano, Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje proviene da NewsGo.

Vaticano - PAPA NOMINA Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje : Vaticano, Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje Vaticano, Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje Continua a leggere L'articolo Vaticano, Papa nomina Hosner suo visitatore permanente a Medjugorje proviene da NewsGo.

Medjugorje - il PAPA NOMINA un visitatore pastorale 'stabile' : Città del Vaticano, 31 mag. , askanews, Il Papa ha nominato mons. Henryk Hoser, arcivescovo-vescovo emerito di Varsavia-Praga , Polonia, , visitatore Apostolico a carattere speciale per la parrocchia ...

Medjugorje - il PAPA NOMINA un visitatore pastorale "stabile" : Città del Vaticano, 31 mag. , askanews, - Il Papa ha nominato mons. Henryk Hoser, arcivescovo-vescovo emerito di Varsavia-Praga , Polonia, , visitatore Apostolico a carattere speciale per la ...

PAPA Francesco ha nominato mons. Becciu prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi : Papa Francesco ha nominato prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi mons. Giovanni Angelo Becciu. Lo comunica il bollettino della Sala stampa vaticana, spiegando che mons. Becciu prenderà possesso dell'ufficio alla fine del mese di agosto prossimo, rimanendo intanto sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato fino al 29 giugno, giorno in cui sarà creato cardinale nel Concistoro, e continuando come delegato ...