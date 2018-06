Panama-Tunisia | Mondiali 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv

Panama-Tunisia - Mondiali 2018 : a Saransk in palio l’onore. Unico obiettivo non terminare a quota zero : Non avrà nulla da dire in termini di qualificazione, ma la partita in programma domani sera alle ore 20.00 italiane a Saransk, valida per il Gruppo G dei Mondiali di calcio, promette comunque spettacolo: Panama-Tunisia vedrà il confronto tra due squadre già eliminate, ma che non avranno alcuna voglia di rimanere a quota zero in classifica. La festa panamense è scattata già al gol di Baloy contro l’Inghilterra, prima, storica marcatura dei ...