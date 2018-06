Panama-Tunisia 1-2 La Diretta Kazhi ribalta tutto | africani in vantaggio

Diretta / Panama Tunisia Mondiali 2018 (risultato finale 1-2) streaming video e tv : Rimonta Tunisia : Diretta Panama Tunisia , streaming video e Diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Terminano i Mondiali 2018 per le due nazionali, che sono già eliminate(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:44:00 GMT)

Panama Tunisia 1-2 : il risultato in diretta live. La ribalta Khazri : Panama - Tunisia 1-2 LIVE 33' aut. Meriah , P, , 51' Ben Youssef , T, , 66' Khazri , T, IL TABELLINO Panama , 4-5-1, : Penedo; Machado, R. Torres , 56' Tejada, , Escobar, Ovalle; Barcenas, Godoy, Gomez, ...

Pagelle Panama -Tunisia 1-2 - Mondiali 2018 : Rodriguez illude - Ben Youssef è tarantolato - Khazri timbra la rimonta : Il Panama sfiora la conquista del primo punto della sua storia calcistica ai Mondiali , ma si fa rimonta re dalla Tunisia nell’ultima partita del gruppo F. Un tiro fortunoso di Rodriguez , finito in rete a causa di una deviazione di Meriah, illude i panamensi, che nella ripresa però crollano sotto i colpi di Ben Youssef e Khazri che timbra no la vittoria dei nordafricani e relegano il Panama all’ultimo posto nel girone. Di seguito, le ...

