Pallavolo – La Volley Millenium Brescia rinnova la sua partnership con Erreà Sport

Pallavolo - Luca Cantagalli è il nuovo Assistant Coach di Modena Volley : Il “Bazooka” Luca Cantagalli nella prossima stagione affiancherà Julio Velasco sulla panchina del Modena Volley Prende sempre più corpo la Modena Volley della prossima stagione e dopo l’ufficializzazione di Julio Velasco arriva quella di colui che lo affiancherà sulla panchina gialloblù: Luca Cantagalli, il “Bazooka” del Volley mondiale. Icona della Pallavolo, amatissimo a Modena dove ha vinto tutto, la sua bacheca da giocatore rimbomba di ...

Pallavolo – Tutta l’emozione del Presidente del Modena Volley dopo il successo della squadra alla VNL : Catia Pedrini, Presidente del Modena Volley, parla dopo la tre giorni di VNL al PalaPanini Catia Pedrini, Presidente di Modena Volley ha commentato così lo straordinario successo dei tre giorni di VNL al PalaPanini. Queste le sue parole: “Sono orgogliosa e molto soddisfatta per aver portato a Modena uno spettacolo di questa portata e penso che solo qui il pubblico porti calore enorme anche a partite che sulla carta non avevano enorme ...

Pallavolo – A volte ritornano - Giulia Biava reinserita nel team della Millenium Volley : Per Millenium c’è il ritorno di Giulia Biava fra le bande, la squadra di Pallavolo riaccoglie l’attaccante-ricevitrice che completa il reparto dei posti-4 Originaria di Scanzorosciate in provincia di Bergamo, Giulia Biava, trent’anni il prossimo 19 dicembre, ritorna ad indossare la maglia bianconera dopo averla lasciata lo scorso gennaio, quando a metà del campionato di A2, aveva deciso di intraprendere l’avventura a ...

Pallavolo – Finale Nazionale CRAI U18 femminile : il tricolore è della Volleyrò Casal de’ Pazzi : Finale Nazionale CRAI Under 18 femminile: Volleyrò Casal de’ Pazzi campione d’Italia Si è conclusa oggi a Bormio (Sondrio) la Finale Nazionale CRAI della categoria Under 18 femminile: ad aggiudicarsi il titolo Nazionale è stata, per il quinto anno consecutivo, l’ASD Volleyrò Casal de’ Pazzi, che ha superato in un’emozionante Finale la Lilliput Pallavolo Settimo Torinese per 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 29-27). Dopo un primo set ...

Pallavolo – Volleyball Nations League : l’Italia batte facile la Thailandia : Al quinto round della Volleyball Nations League tutto facile per l’Italia contro la Thailandia, il match è finito sul risultato di 3-0 Il quinto round della Volleyball Natons League si è aperto con una netta vittoria per la nazionale italiana femminile, capace di battere la Thailandia 3-0 (25-11, 25-17, 25-15). Davanti al pubblico del PalaSele le azzurre di Davide Mazzanti hanno rispettato i pronostici, dominando dall’inizio alla fine il match ...

Pallavolo – Modena Volley - grande successo per la campagna abbonamenti : E’ corsa verso il… Tempio! Nel primo giorno di abbonamenti liberi sono oltre 400 le tessere sottoscritte, superate le 2mila totali, già esaurita Curva Ghirlandina! C’è chi corre contro il tempo e chi corre verso… il Tempio. Proprio così, nella prima giornata di abbonamenti liberi sono state oltre 400 le tessere sottoscritte presso gli sportelli BPER Banca, sono state superati i 2mila abbonamenti totali ed è già esaurita ...

Pallavolo – Volleyball Nations League : a Eboli le azzurre si giocano la qualificazione alla Final Six : La Nazionale femminile di Pallavolo dovrà affrontare Belgio, Thailandia e Brasile per qualificarsi alle Final Six Sale l’attesa a Eboli per l’ultimo round della Volleyball Nations League femminle che dal 12 al 14 giugno concentrerà tutte le attenzioni del mondo pallavolistico italiano. Al PalaSele oltre alle azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo Belgio, Thailandia e Brasile. La città salernitana sarà quindi teatro di una grande tre ...

Pallavolo – Finali Nazionali Giovanili Crai : Volley Segrate è Campione d’Italia Under 18 maschile : Le Finali Nazionali Giovanili Crai Under 18 maschili hanno decretato la squadra Campione d’Italia: è la Volley Segrate Si è conclusa la lunga, intensa ed appassionante settimana di Finali Nazionali Giovanili Crai Under 18 maschili giocata tra Massafra e Castellaneta (TA) con la vittoria dello scudetto da parte del Volley Segrate 1978. I lombardi con un ruolino di marcia ai limiti della perfezione hanno superato in finale i pari età della ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : l’Italia cede al tie-break contro il Giappone : Niente da fare per l’Italia della Pallavolo Maschile: arriva un’altra sconfitta, questa volta contro il Giappone l’Italia cede 2-3 (25-21, 21-25, 25-23, 22-25, 10-15) contro il Giappone nell’ultimo match del terzo week end della Volleyball Nations League. C’è parecchio rammarico nel gruppo azzurro per come sono andate le cose soprattutto in considerazione del fatto che la formazione tricolore si era portata in vantaggio per due ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : l’Italia cede al tie-break contro la Polonia : Amaro in bocca per l’Italia alla Volleyball Nations League Maschile, gli azzurri vedono solo al tie-break Una generosa Italia cede al tie-break 2-3 (17-25, 25-21, 17-25, 31-29, 10-15) contro la Polonia al termine di una partita molto combattuta e durante la quale gli azzurri hanno messo in grossa difficoltà gli avversari sfiorando un successo che avrebbe rappresentato una importante iniezione di fiducia per il gruppo di Blengini. ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : Lanza presenta il weekend di gare : Polonia, Bulgaria e Giappone: gli incontri della Nazionale Italiana del weekend presentati da Filippo Lanza Vigilia di terzo round di Volleyball Nations League per la Nazionale Maschile che da domani in Estremo Oriente sarà impegnata contro Polonia, Bulgaria e Giappone. Gli azzurri, dunque, giocheranno tre impegnativi match per cercare di ritrovare il positivo percorso interrotto in Argentina la settimana scorsa. Per affrontare questo nuovo week ...

Pallavolo – Il cannoniere polacco Bartosz Bednorz è un giocatore del Modena Volley : Il cannoniere polacco Bartosz Bednorz è gialloblù, le sue prime parole: “non ho mai avuto dubbi, Modena è il sogno di qualsiasi giocatore” Bartosz Bednorz è un nuovo giocatore di Modena Volley. Lo schiacciatore polacco ha firmato con la società del Presidente Catia Pedrini un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Bednorz, titolare della nazionale polacca, è stato uno dei grandi protagonisti nello Skra Belchatow che ha vinto lo ...

Pallavolo – Sitting Volley : alle porte la seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto : Al via la seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley Il Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley è ormai alle porte. Quella che sta per cominciare è la seconda edizione del circuito tricolore, nato lo scorsa stagione per promuovere sempre di più la crescita della disciplina paralimpica. Dal 9 giugno inizieranno in concomitanza sia il torneo maschile, 13 squadre partecipanti, che quello femminile: 9 le formazioni ...

Pallavolo – Volleyball Nations League F : l’Italia rompe il maleficio - battuta l’Olanda 3-2 : L’Italia batte l’Olanda per 3-2 alla Volleyball Nations League femminile, è la quarta vittoria consecutiva per le azzurre Nella Volleyball Nations League è arrivata la quarta vittoria consecutiva per la nazionale italiana femminile, 3-2 (18-25, 25-23, 19-25, 25-15, 15-8) sull’Olanda. Un successo pesantissimo per le ragazze di Davide Mazzanti, sempre più lanciate nella corsa alla qualificazione per la Final Six di Nanchino: 6 vittorie ...