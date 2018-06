Palinsesto Rai | la Clerici rispolvera Portobello | a lady Salvini la Prova del cuoco

Zero e Lode chiude - game show sospeso dal Palinsesto di Rai1 : al suo posto Caterina Balivo : Presentati questa mattina a Milano i nuovi palinsesti Rai per la stagione tv 2018-2019. Tante le novita' che vedremo in onda a partire dal prossimo mese di settembre, e tra le notizie più importanti troviamo la cancellazione del game show Zero e Lode, condotto da Alessandro Greco [VIDEO], che aveva debuttato nella passata stagione televisiva su Raiuno. Il programma non è stato riconfermato in palinsesto e risulta sospeso dalla rete ammiraglia ...

Palinsesto Rai - autunno 2018 : fantasia per le serie americane in programma : fantasia è la parola che meglio rappresenta le serie tv. Come è stato ribadito nel comunicato stampa delle Reti Nazionali “il futuro è già in programma“. In questo modo sono stati presentati i Palinsesti Rai per il prossimo autunno 2018. Il Trono di Spade 7, The Americans 3, The Exorcist 2, Scandal 7, American Crime Story – Versace, NCSI 15, Bull 2 sono alcune delle serie in Palinsesto. Le serie Tv sono la nuova grammatica ...

Palinsesto Rai1 autunno 2018 : Insinna a 'L'Eredità' - Greco non avrà programmi : Nella giornata di oggi, mercoledì 27 giugno, sono stati presentati a Milano i palinsesti autunnali della Rai nella stagione 2018/2019. Tante le novita' ed i grandi ritorni, specie sulla prima rete, come Portobello condotto da Antonella Clerici, il nuovo programma pomeridiano di Caterina Balivo ed il ritorno di Mara Venier a Domenica in a quattro anni dall'ultima edizione da lei condotta. Ad aprire c'è stato l'intervento del direttore generale ...

Palinsesto Rai1 autunno 2018 : Insinna a 'L'Eredità' - Greco non avrà programmi : Nella giornata di oggi, mercoledì 27 giugno, sono stati presentati a Milano i palinsesti autunnali della Rai nella stagione 2018/2019. Tante le novità ed i grandi ritorni, specie sulla prima rete, come Portobello condotto da Antonella Clerici, il nuovo programma pomeridiano di Caterina Balivo ed il ritorno di Mara Venier a Domenica in a quattro anni dall'ultima edizione da lei condotta. Ad aprire c'è stato l'intervento del direttore generale ...

Zero e Lode chiude - game show sospeso dal Palinsesto di Rai1 : al suo posto Caterina Balivo : Presentati questa mattina a Milano i nuovi palinsesti Rai per la stagione tv 2018-2019. Tante le novità che vedremo in onda a partire dal prossimo mese di settembre, e tra le notizie più importanti troviamo la cancellazione del game show Zero e Lode, condotto da Alessandro Greco, che aveva debuttato nella passata stagione televisiva su Raiuno. Il programma non è stato riconfermato in palinsesto e risulta sospeso dalla rete ammiraglia Rai. La Rai ...

Palinsesto Rai3 autunno 2018 : tutti i programmi : Rai3, per l'autunno 2018, offre un Palinsesto all'insegna della continuità e stabilità. Alle 8, quindi, ritroveremo Serena Bortone ed il suo Agorà. A seguire, Mi manda Rai3 (10-10.45), lo sportello dei cittadini condotto da Salvo Sottile, Tutta salute (10.45-11.30) di Michele Mirabella, Chi l’ha visto? 11:30 (11.30-12). Ed, ancora, Quante Storie di Corrado Augias. Paolo Mieli con Passato e Presente racconta, con l'aiuto di uno studioso, ...

Palinsesto Rai2 autunno 2018 : tutti i programmi : Rai2, per l'autunno 2018, accoglie nella sua grande famiglia, Licia Colò, che sbarca, in prima serata, con “Niagara – Quando la natura fa spettacolo”. Al mattino, invece, “5 cose da sapere” con Giovanni Muciaccia, che da dicembre condurrà anche “Alla scoperta delle città”, nuovo format in onda il martedì in seconda serata. Prima, dal 25 settembre, in quella collocazione, troveremo Marcello Masi e Rocco Tolfa e la nuova stagione di ...

Palinsesto Rai1 autunno 2018 : tutti i programmi : Rai1, per la stagione 2018 - 19, offre un Palinsesto molto variegato con molte conferme e qualche novità: il nuovo “Ulisse” di Alberto Angela, “Tale e Quale Show” di Carlo Conti, “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, l’arrivo di un grande successo del passato come “Portobello” con la conduzione di Antonella Clerici, le grandi fiction di qualità (“I Medici 2”, “L’amica geniale”, “Il nome della rosa”, “Non dirlo al mio capo 2” e “I bastardi di ...

Rai - ecco il nuovo Palinsesto : dopo la conferma di Baglioni è caccia a Fiorello in prima serata : Gli ultimi palinsesti dell'era Orfeo oggi a Milano. La Rai ufficializza tutti i programmi della prossima stagione autunnale. Tra conferme di lusso , Claudio Baglioni a Sanremo, , ritorni prestigiosi ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 24 Giugno 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 24 Giugno 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 23 Giugno 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 23 Giugno 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ...

Palinsesto Rai 2 - 2018-2019 : ecco tutti i possibili cambiamenti : Come sarà il Palinsesto di Rai 2 per il 2018 -2019? Cosa accadrà nella prossima stagione tv? ecco tutti i possibili cambiamenti e le novità in merito. A breve, infatti, vi sarà la presentazione dei palinsesti per il nuovo anno, o meglio la nuova stagione televisiva e così Rai, Mediaset e La7 si stanno affrettando a concludere le loro tabelle e la campagna acquisti. Quali programmi verranno riconfermati sulla seconda Rete Rai e quali, invece, ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 17 Giugno 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 17 Giugno 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 16 Giugno 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 16 Giugno 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ...