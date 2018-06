Palinsesti Rai Autunno 2018 | le news e i programmi di informazione

Palinsesti Rai autunno 2018 : i programmi del daytime : Quali programmi andranno in onda durante il daytime sulle Reti Rai? Grazie alla presentazione dei Palinsesti Rai per l’autunno 2018 avvenuta oggi, 27 giugno 2018, abbiamo scoperto un po’ di novità. Alcune di queste già le sapevamo come l’approdo di Elisa Isoardi alla Prova del Cuoco al posto di Antonella Clerici, quello di Caterina Balivo alla guida di Vieni da Me, e di Flavio Insinna all’Eredità. Oltre a ciò pare proprio che ...

Palinsesti Rai 2018-19 - Marco Liorni : frecciatina all'azienda?/ Le rivelazioni di Elisa Isoardi sulla Clerici : Palinsesti Rai autunno 2018, diretta presentazione: le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata. Le anticipazioni in attesa della conferenza stampa dei vertici(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Palinsesti Rai - Elisa Isoardi stizzita alle domande su Salvini : Elisa Isoardi reagisce male alle domande su Salvini ai Palinsesti Rai Si è tenuta oggi al Centro di produzione Rai di Via Mecenate a Milano la Presentazione dei Palinsesti Rai per l’autunno 2018. Tante le novità riferite durante l’evento presidiato dal Direttore Generale di Viale Mazzini Mario Orfeo. Tra queste il ritorno di Elisa Isoardi alla guida de La Prova del Cuoco. Infatti, dopo l’addio dello scorso 1 giugno di Antonella Clerici al ...

Rai : sorprese - traslochi e rientri in grande stile nei Palinsesti autunnali/Adnkronos (3) : Milano, 27 giu. (Adnkronos) – Rai3 sfoggia la novità delle novità, tra le più attese dai cultori del genere: il ritorno di Serena Dandini con ‘Stati Generali’, un programma che prende le mosse dalla Tv delle Ragazze e riporta sugli schermi la satira al femminile con un cast di ‘vecchie’ e ‘nuove’ ragazze e una serie di sketch, alcuni dei quali autentiche perle ritrovate negli archivi Rai. Per il resto si ...

Rai : sorprese - traslochi e rientri in grande stile nei Palinsesti autunnali/Adnkronos (2) : Milano, 27 giu. (Adnkronos) – Tra le principali novità della stagione autunnale, su Rai1 vedremo Alberto Angela con il nuovo ‘Ulisse’ e Antonella Clerici in prima serata con Portobello, indimenticato varietà del passato portato al successo da Enzo Tortora. Elisa Isoardi prenderà la guida de ‘La prova del cuoco’, lasciando il suo spazio a Eleonora Daniele, che si riconferma per la sesta edizione alla guida di ...

Rai : sorprese - traslochi e rientri in grande stile nei Palinsesti autunnali/Adnkronos : Milano, 27 giu. (Adnkronos) – Molte novità, qualche trasloco da una rete all’altra e alcuni rientri in grande stile. I palinsesti autunnali della Rai, presentati questa mattina a Milano, non mancano di suscitare sorprese. Specie in vista dell’imminente rinnovo del cda e dell’arrivo del nuovo governo lega-stellato: “Io sono daltonico, non distinguo i colori”, ha messo subito in chiaro il direttore generale ...

Palinsesti Rai Autunno 2018 : i programmi di cultura : Annunciati i Palinsesti Rai per l’Autunno 2018: scopriamo quali saranno i protagonisti e i programmi di cultura che vedremo nei prossimi mesi sui canali Rai La cultura è scoperta. Con questa parola chiave, il Direttore Generale Mario Orfeo presenta tutti i programmi delle reti generaliste (e non solo) dedicati alla conoscenza. Una carrellata di volti noti, da Piero Angela al figlio Alberto Angela, fino al ritorno di grandi protagonisti del ...

Palinsesti Rai 2018-19 - MARCO LIORNI : FRECCIATINA ALL’AZIENDA?/ “Dopo le incomprensioni ora guardiamo avanti” : PALINSESTI Rai autunno 2018, diretta presentazione: le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata. Le anticipazioni in attesa della conferenza stampa dei vertici(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:35:00 GMT)

Elisa Isoardi alla presentazione dei Palinsesti Rai : "Non parlo di Salvini - teniamo separate le cose..." : La giornata della presentazione dei nuovi Palinsesti Rai è stata particolarmente impegnativa per Elisa Isoardi, neo-conduttrice de La prova del cuoco (la conduttrice piemontese ha già condotto il programma che fu di Antonella Clerici, dal 2008 al 2010).La Isoardi, prevedibilmente, infatti, è stata subissata di domande riguardanti il suo compagno, il vicepremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini.prosegui la letturaElisa Isoardi alla ...

Palinsesti - Marco Liorni rompe il silenzio : "Incomprensioni con la Rai" : E adesso parla lui. Dopo mesi di rumors ed indiscrezioni, Marco Liorni, 52 anni, rompe il silenzio sul chiacchieratissimo

Palinsesti Rai 3 - autunno 2018 : Rai3 Qualche novità, tantissime conferme e un trasloco destinato a lasciare il segno (quello di Alberto Angela a Rai1). Il palinsesto 2018/2019 di Rai 3 si fonda sulle certezze e su qualche sperimentazione, confermando l’intenzione – espressa dal direttore di rete Stefano Coletta – di proseguire il racconto della società e dei cambiamenti che l’attraversano. Ecco, nel dettaglio, la programmazione della prossima ...

Palinsesti Rai 2018-2019 : Alberto Angela a Rai1 - Insinna all’Eredità nel ricordo di Fabrizio Frizzi : In occasione della presentazione agli investitori dei Palinsesti autunnali della Rai, Mario Orfeo – direttore generale dell’azienda di viale Mazzini – ha parlato diffusamente dell’anno trascorso e dei programmi per il futuro del servizio pubblico radio-televisivo. Il DG ha sottolineato più volte che in tema di ascolti la Rai resta una leader assoluta e ha, appunto, presentato cosa attende i telespettatori per la prossima ...