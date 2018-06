Palermo | boss scarcerati dal Riesame tornano in cella | 10 capimafia delle cosce

Mafia : colpo a clan Agrigento e Palermo - arrestati 10 boss (2) : (AdnKronos) – Il blitz, scattato nel cuore della notte, è stato eseguito da oltre 100 militari, supportati da un elicottero, da unità cinofile e dallo Squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori di Sicilia. Numerose perquisizioni alla ricerca di droga e armi sono ancora in corso. I dieci arresti sono stati eseguiti su richiesta della Dda di Palermo. L’ipotesi di reato contestata è associazione mafiosa armata finalizzata alle ...

Mafia : blitz Palermo - così i boss parlavano del nuovo ‘Papa’ : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “nuovo Papa”¦ nuovo Papa a chi mettono? “¦.. Non hanno nessuno, forse non lo hai capito. L’unico Papa che poteva essere con loro sai chi era? Sergio”. Non sapendo di essere intercettati i boss discutevano dei nuovi assetti all’interno della famiglia mafiosa di Monreale. Il ‘Sergio’ a cui si fa riferimento nell’intercettazione è Sergio Damiani, panettiere, ...

Palermo - la “Natività” di Caravaggio non fu distrutta ma venduta dal boss di Cosa Nostra : Palermo, la “Natività” di Caravaggio non fu distrutta ma venduta dal boss di Cosa Nostra Secondo la relazione della Commissione antimafia, il celebre quadro si troverebbe all’estero e sarebbe stato spezzettato per massimizzarne il profitto Continua a leggere L'articolo Palermo, la “Natività” di Caravaggio non fu distrutta ma venduta dal boss di Cosa Nostra proviene da NewsGo.

Mafia - i boss imponevano il pizzo anche alla festa religiosa : 11 arresti a Palermo : anche la festa religiosa del quartiere serviva a mantenere gli uomini di Cosa nostra. La Mafia non ha pietà: e impone il pizzo anche alle offerte destinati ai santi protettori del rione. Lo ha scoperto la procura di Palermo che ha arrestato in mattinata undici persone. Sono più di 100 gli uomini della Squadra Mobile di Palermo impegnati nella esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare a carico di 11 persone accusate, a vario titolo, di ...

Palermo - mentre in Tribunale si litiga sul 'copia e incolla' delle ordinanze i boss tornano liberi : Tra i due litiganti è sempre il terzo che gode. La battaglia del "copia e incolla" delle ordinanze negli uffici del Tribunale di Palermo, infatti, come effetto immediato, ha provocato un pasticcio nel ...

