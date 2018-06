Pagelle Senegal-Colombia 0-1 | Mondiali 2018 | Mina e Ospina decisivi per le sorti del match

Pagelle/ Senegal Colombia : i voti della partita (Mondiali 2018 - gruppo H - primo tempo) : Pagelle Senegal Colombia: i voti della partita che si è giocata per la terza giornata del gruppo H ai Mondiali 2018. Una sorta di scontro diretto per la qualificazione agli ottavi(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:05:00 GMT)

Mondiali 2018 - Giappone-Senegal 2-2 : le Pagelle. Portieri non strepitosi - decisivi Honda e Mané : Un pareggio scoppiettante per la seconda partita del Girone G dei Mondiali di calcio di Russia 2018: le due grandi vincitrici all’esordio, Giappone e Senegal, non si fanno male e colgono un punto a testa che le lancia ovviamente in testa al raggruppamento e pronte a giocarsi il passaggio agli ottavi di finale. 2-2 il risultato: andiamo a scoprire le pagelle dei protagonisti. Giappone Kawashima, voto 5,5: inizio di partita da dimenticare ...

Pagelle Polonia-Senegal 1-2 - Mondiali 2018 : Krychowiak - croce e delizia; Niang fa la differenza : Il Senegal sorprende la Polonia: finisce 0-2 la seconda partita del Girone H. Andiamo a scoprire le Pagelle dell’incontro. POLONIA 5 Szczesny, 5: inizialmente inoperoso. Nulla può sulla deviazione di Cionek, ma non è esente da colpe sullo 0-2. Pazdan, 6: cerca di dare una mano in costruzione, molto bene in fase difensiva. Cionek, 5: sventa le folate africane e tiene molto alta la linea difensiva della squadra, soprattutto sui piazzati ...