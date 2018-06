Padova | azienda stanzia 50mila euro per le dipendenti che fanno figli

Azienda Padovana stanzia 50mila euro per incentivare i propri dipendenti a fare figli : Secondo l’ultima indagine demografica resa pubblica dall’Istat, in Italia le nascite del 2017 sono 464 mila, il 2% in meno rispetto al 2016: il nostro Paese ha raggiunto un nuovo minimo storico. Sarà, forse, anche per questo motivo che si vuole dare risalto all’iniziativa dell’agenzia per il lavoro eurointerim Spa di stanziare cinquantamila euro ...

Lavoro : azienda Padovana stanzia 50mila euro per incentivare natalità tra dipendenti (2) : (AdnKronos) - "Questo evento festoso consentirà ai bambini di partecipare alla quotidianità lavorativa dei genitori, senza associare il Lavoro ad un senso di assenza, ma a una situazione serena insieme ad altri bambini, per farli sentire parte di una grande famiglia. La giornata trascorrerà grazie a

Lavoro : azienda Padovana stanzia 50mila euro per incentivare natalità tra dipendenti : Padova, 28 giu. (AdnKronos) - Cinquantamila euro per incentivare i propri dipendenti a crescere di numero in famiglia. E' l'iniziativa che l'agenzia per il Lavoro eurointerim Spa, con sede principale a Padova e Filiali distribuite in tutta Italia, promuove nel 2018 con un apposito stanziamento in bi

Lavoro : azienda Padovana stanzia 50mila euro per incentivare natalità tra dipendenti : Padova, 28 giu. (AdnKronos) – Cinquantamila euro per incentivare i propri dipendenti a crescere di numero in famiglia. E’ l’iniziativa che l’agenzia per il Lavoro eurointerim Spa, con sede principale a Padova e Filiali distribuite in tutta Italia, promuove nel 2018 con un apposito stanziamento in bilancio.“I cinquantamila euro stanziati servono a favorire le famiglie dei dipendenti della nostra struttura, di cui 8 ...

Lavoro : azienda Padovana stanzia 50mila euro per incentivare natalità tra dipendenti : Padova, 28 giu. (AdnKronos) – Cinquantamila euro per incentivare i propri dipendenti a crescere di numero in famiglia. E’ l’iniziativa che l’agenzia per il Lavoro eurointerim Spa, con sede principale a Padova e Filiali distribuite in tutta Italia, promuove nel 2018 con un apposito stanziamento in bilancio.“I cinquantamila euro stanziati servono a favorire le famiglie dei dipendenti della nostra struttura, di ...

Azienda di Padova stanzia 50mila euro per incentivare la natalità : "Una mensilità di stipendio in più a chi avrà un figlio entro un anno" : Cinquantamila euro per incentivare i propri dipendenti a crescere di numero in famiglia. È l'iniziativa che l'agenzia per il lavoro eurointerim Spa, con sede principale a Padova e filiali distribuite in tutta Italia, promuove nel 2018 con un apposito stanziamento in bilancio."I 50mila euro stanziati servono a favorire le famiglie dei dipendenti della nostra struttura, di cui 8 su 10 sono donne - spiega il presidente di eurointerim Luigi ...

Padova - produzione ferma alle Acciaierie Venete dopo l’incidente con l’acciaio fuso. Azienda : ‘350 operai in cassa integrazione’ : cassa integrazione per 350 lavoratori su cinquecento. È questo lo scenario che Acciaierie Venete, l’Azienda in cui domenica 13 maggio una siviera con acciaio fuso si è staccata travolgendo 4 operai, ha prospettato ai sindacati in un incontro avuto lunedì pomeriggio. “Una soluzione che noi rifiutiamo e per questo motivo venerdì ci riuniremo in assemblea”, ha spiegato dopo cinque ore di faccia a faccia con i vertici il segretario ...

Padova - incidente alle Acciaierie Venete : sette indagati. “Anche i vertici aziendali” : Per l’incidente di domenica alle Acciaierie Venete di Padova, la procura ha deciso l’iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone. Sotto inchiesta, stando a quanto scrive l’Ansa, ci sarebbero i vertici dell’azienda, quelli della sicurezza, e i rappresentanti legali di alcune ditte che lavorano in appalto. Al momento, si tratta di un’iscrizione “tecnica”, necessaria per l’affidamento da parte del pm ...

L'incidente alle acciaierie di Padova per l'azienda è "un fatto imponderabile" : Sono stabili, ma in condizioni gravissime, tre degli operai feriti, mentre un quarto è stato dimesso ieri in tarda serata. Il responsabile relazioni esterne:...

Padova - azienda cerca 70 dipendenti : 2.500 euro al mese ma non ne trova Video : In questi tempi di grave crisi economica e di un tasso di disoccupazione sempre maggiore trovare un posto di lavoro non è affatto semplice. Eppure c'è chi in Italia cerca impiegati ma non ne trova, un paradosso che si ritrova di solito nelle aziende del Nord dove sono richiesti lavoratori specializzati. La Peruzzo Srl non trova lavoratori La mancanza di lavoro nel nostro Paese spinge ogni anno numerosi laureati e non oltre confine, in cerca di ...

Azienda di Padova cerca dipendenti (con stipendi fino a 2.500 euro) ma non ne trova : Dopo la vicenda di Grafica Veneta, un'altra Azienda Padovana cerca invano dipendenti da assumere. La Peruzzo Srl di Curtarolo, specializzata nella costruzione di macchinari per l'agricoltura e per la cura del verde, ha aperto circa 70 posizioni, ma non riesce a trovare i profili richiesti.I contratti proposti sono a tempo indeterminato, lo stipendio va dai 1.500 ai 2.500 in base a mansione ed esperienza. Al momento, però, sono giunti in ...