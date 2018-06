OTTAVI DI FINALE | MONDIALI 2018 Tabellone accoppiamenti | Colombia | Giappone e Senegal

Mondiali 2018 - OTTAVI di finale : quando si giocano? Il calendario e le date. Programma - orari e tv : Gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio si giocheranno da sabato 30 giugno a lunedì 3 luglio. Quattro giorni di assoluto spettacolo con la prima fase a eliminazione diretta della rassegna iridata: le migliori 16 squadre rimaste in corsa si daranno battaglia in appassionanti testa a testa che decideranno chi potrà proseguire la propria avventura in Russia e chi invece dovrà fare le valigie. Ci aspettano 8 partite emozionanti e avvincenti ...

DIRETTA/ Serbia-Brasile Mondiali 2018 (risultato finale 0-2) - Selecao agli OTTAVI : Tite "noi favoriti? non so" : DIRETTA Serbia Brasile, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 00:54:00 GMT)

VIDEO Highlights Svizzera-Costa Rica 2-2 - Mondiali 2018 : pareggio pirotecnico - elvetici agli OTTAVI di finale : Svizzera e Costa Rica hanno pareggiato per 2-2 ai Mondiali 2018 di calcio. Incontro pirotecnico con ben quattro gol, gli elvetici hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di finale dove troveranno la Svezia. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Svizzera-Costa Rica 2-2. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Svizzera-Costarica 2-2 Mondiali 2018 : pareggio pirotecnico tra mille emozioni. Elvetici agli OTTAVI di finale : Al Nizhny Novgorod Stadium termina 2-2 il confronto tra Svizzera e Costa Rica, valido per l’ultimo turno del gruppo E. Un pareggio che permette agli svizzeri di staccare il biglietto per gli ottavi di finale da secondi del raggruppamento, alle spalle del Brasile vittorioso contro la Serbia. Sbloccano per primi il risultato gli Elvetici con Blerim Džemaili al 31′, pareggia Kendall Waston al 56′, rossocrociati nuovamente avanti ...

Brasile e Svizzera si sono qualificate agli OTTAVI di finale dei Mondiali : Il primo ha battuto la Serbia e incontrerà il Messico, la seconda ha pareggiato col Costa Rica e se la vedrà con la Svezia The post Brasile e Svizzera si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Diretta/ Svizzera Costa Rica Mondiali 2018 (risultato finale 2-2) streaming video e tv : elvetici agli OTTAVI! : Diretta Svizzera Costa Rica, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I rossocrociati potrebbero anche perdere ed essere comunque agli ottavi(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:51:00 GMT)

Brasile-Serbia 2-0 - Mondiali 2018 : verdeoro gli OTTAVI di finale - balcanici eliminati. Segnano Paulinho e Thiago Silva : Il Brasile vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio grazie a una chiara vittoria sulla Serbia. I verdeoro si impongono per 2-0 esibendo un gioco fluido e gradevole contro i balcanici che hanno avuto le loro occasioni in alcuni frangenti ma che non sono mai parsi in grado di schiacciare la Nazionale guidata da Tite. La Seleção vince il proprio girone davanti alla Svizzera e si assicura così la sfida contro il Messico: sarà uno ...

OTTAVI di finale - Mondiali 2018/ Tabellone accoppiamenti : Germania a casa - passano Svezia e Messico : Mondiali Russia 2018, verso gli Ottavi di finale: il quadro dopo la qualificazione dell'Argentina, Tabellone potenzialmente sbilanciato, occasione per la Spagna?(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:04:00 GMT)

Diretta/ Messico-Svezia Mondiali 2018 (risultato finale 0-3) streaming video e tv : Entrambe agli OTTAVI! : Diretta Messico Svezia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nessuna delle due è ancora qualificata agli ottavi, alla Tricolor basta un pareggio(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:51:00 GMT)

Mondiali 2018 - ecco Telstar Mechta 18 : il pallone dagli OTTAVI alla semifinale : Si sta per concludere in questi giorni la fase a gironi di Russia 2018 da cui usciranno i nomi delle 16 squadre che accederanno agli ottavi di finale. A partire da questa fase del torneo i giocatori in campo avranno la possibilità di utilizzare un nuovo pallone, sempre realizzato da Adidas. Il nuovo pallone prende […] L'articolo Mondiali 2018, ecco Telstar Mechta 18: il pallone dagli ottavi alla semifinale è stato realizzato da Calcio e ...

Mondiali calcio Russia 2018 : Giappone-Polonia. I nipponici si giocano le chance di OTTAVI di finale : Va a decidersi il Girone G dei Mondiali di calcio di Russia 2018 in questa ultima giornata dedicata al turno preliminare. In campo domani alle 16, alla Volgograd Arena, una delle grandi sorprese di queste prime due partite, il Giappone, e forse la delusione più grande del torneo fino ad oggi, la Polonia. Per i nipponici serve una vittoria: gli atleti del Sol Levante si giocano le chance di passaggio del turno. Quattro punti, frutto di una ...

LIVE Pagelle Messico-Svezia - Mondiali 2018 in DIRETTA : la grinta scandinava contro l’estro dei messicani. In palio gli OTTAVI di finale : Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Messico-Svezia, match valido per il gruppo F dei Mondiali 2018. Sfida delicatissima all’Ekaterinburg Arena, dove va in scena l’ultima giornata del gruppo F. Messico e Sveziasi giocano la qualificazione. Obiettivo più semplice per i centroamericani, che anche con un pareggio sarebbero certi non solo del passaggio del turno ma anche del primo posto; più complicato, invece, per gli svedesi, che hanno ...

Calendario Mondiali 2018 - il tabellone degli OTTAVI : date - programma - orari e tv fino alla finale. Tutte le partite : Il tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali 2108 di calcio si sta definendo man mano che si completano i vari gironi. Al momento siamo certi che la Spagna affronterà la Russia, mentre l’Uruguay se la dovrà vedere con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, attenzione a un imperdibile Francia-Argentina e a un sorprendente Croazia-Danimarca. L’incertezza sembra regnare sovrana in una fase a eliminazione diretta che si preannuncia ...

Mondiali - l'Argentina passa nel finale con la Nigeria : agli OTTAVI c'è la Francia : l'Argentina rischia il baratro, ma alla fine strappa il pass per gli ottavi dove sabato affronterà la Francia. A San Pietroburgo la squadra di Sampaoli batte 2-1 la Nigeria con il fiatone. Messi si sblocca al 14' con uno splendido diagonale di destro, poi colpisce un palo su punizione. A inizio ripresa Moses trova il pareggio su rigore (generoso) al 49'. I sudamericani tremano, ma alla fine un destro al volo di Rojo all'84' scaccia i fantasmi.