Orologi da uomo | i migliori modelli per il mare

(Di giovedì 28 giugno 2018) L’acqua come terreno di confronto ed espressione dell’orologeria. Certo, quella dell’impermeabilità resta una delle sfide tecniche più importanti per il settore (nonché un capitolo estremamente importante del processo evolutivo di questo tipo di oggetti), ma fuori dal campo deglidiver, il mondo delle lancette trova nell’ispirazione per diverse forme di espressione creativa. Hublot Big Bang Unico Teak Italia Independent Chi non ricorda le immagini che ritraggono l’Avvocato (Gianni Agnelli) a bordo della sua nave? Un’immagine che è rimasta nel cuore a suo nipote, Lapo Elkann, che con Hublot gli rende omaggio con un nuovoo con cassa in King Gold da 45 mm, dettagli arancioni e lunetta intagliata in teak. Al suo interno, un movimento cronografo automatico visibile attraverso il fondello. Impermeabile fino a 100 metri. Corum Admiral ...