Ora o mai più | le anticipazioni dell' ultima puntata

Uomini e donne - Luigi : "A Sara non le è mai importato di me - mi sono innamOrato della persona sbagliata" : Dopo l'annuncio ufficiale della rottura è il momento dei commenti. Luigi Matroianni ha raccontato a Uomini e donne Magazine alcuni dettagli sulla fine della storia con Sara Affi Fella (qui la verità di lei):La storia tra me e Sara non è mai iniziata realmente. Subito dopo la scelta abbiamo trascorso 48 ore insieme. Due giorni in cui abbiamo dormito in camere separate, su richiesta di Sara. Lei mi ha fatto capire tra le righe che non ...

Commisso : "Voglio il Milan alle mie condizioni - non sarò mai in minOranza" : Rocco Commisso non ha abbandonato l'idea di diventare proprietario del Milan. "La trattativa per l'acquisto continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza ...

Un mese di annunci - zero provvedimenti in Cdm. Slitta ancOra il decreto dignità - Di Maio : "Ok entro lunedì o martedì" : A giudicare dalle prime quattro settimane, il "Governo del cambiamento" tanto diverso dai precedenti non è: molti annunci, zero provvedimenti. In poco meno di un mese, i sei Consigli dei ministri non hanno ancora licenziato un provvedimento di indirizzo politico, limitandosi a deliberare esclusivamente su questioni emergenziali o strettamente burocratiche. Anche il "decreto dignità", annunciato dal vicepremier Luigi Di Maio il 14 ...

“È la svolta”. Sondaggi elettOrali : ecco il dato che nessuno si aspettava. A meno di un mese dall’insediamento del governo - lo scoop su Salvini e Di Maio : I Sondaggisti continuano ad interrogare gli italiani sulla tenuta del nuovo governo e sul grado di soddisfazione dopo le prime misure annunciate. Nonostante l’ipotesi di un voto politico anticipato sia al momento piuttosto remota, i Sondaggi elettorali tengono banco perché per la prima volta, da quando si è insediato il governo Lega-M5S, non concordano sulle intenzioni di voto per i due contendenti il titolo di “prima forza politica”. Se ...

EleonOra Brigliadori contro Nadia Toffa e la Rai/ “Mai fatto il suo nome - sul lastrico senza Pechino Express” : Eleonora Brigliadori dopo la sua esclusione da Pechino Express non cambia idea sulle dichiarazioni contro Nadia Toffa e si scaglia contro la Rai in una intervista a Oggi.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Di Maio : su Ong prendevo insulti - Ora opinione UE unanime : Roma – Di seguito le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Il dibattito sulle Ong di questi giorni “mi sta riportando a poco più di un anno fa, quando mi presi anche gli insulti. Mi fa piacere che ora l’opinione dell’UE sia unanime, invece un anno e mezzo fa mi sono beccato anche le critiche dei commissari europei”. “Qui il tema è capire cosa è salvataggio in mare e cosa è ...

Mezz'Ora al giorno di lezioni di Internet - per tutti - anche per Di Maio - : Può insegnarci a cucinare , lo fa già, ; può mostrarci le bellezze d'Italia e le meraviglie della scienza , idem, ; e può farci diventare cittadini digitali.

Elena MOrali intervista : “Contenta per la mia canzone Touch me - continuo a lavOrare con Scintilla e non ho mai litigato con Paola Di Benedetto” : Elena Morali intervista Gossipetv: il videoclip Touch me, come va con Scintilla e la verità su Francesco Monte, Marco Ferri e Paola Di Benedetto Elena Morali è diventata una cantante! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pubblicato il suo primo videoclip musicale: Touch me (che potete vedere più in basso). Un progetto di cui l’ex Pupa […] L'articolo Elena Morali intervista: “Contenta per la mia canzone Touch me, ...

Di Maio : "Mezz'Ora di internet gratis per tutti" : L'accesso ad internet dovrebbe diventare "un diritto primario di ogni cittadino". Con questa considerazione Luigi Di Maio ha chiuso il suo intervento all'internet Day che si tiene oggi alla Camera dei Deputati. Proprio in ragione di questa considerazione, Di Maio ha annunciato di voler estendere a tutti il diritto a connettersi, almeno per mezzora al giorno: "Da sempre la forza politica da cui provengo lavora affinché un giorno i referendum ...