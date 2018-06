Ora la Trenta avverte la Francia | In Libia la leadership è nostra

ilgiornale

: Maxi blitz nella notte con 150 Carabinieri all'opera in provincia di Bergamo. Trenta immigrati clandestini sono sta… - matteosalvinimi : Maxi blitz nella notte con 150 Carabinieri all'opera in provincia di Bergamo. Trenta immigrati clandestini sono sta… - La7tv : #migranti, #accoglienza e #ONG @Ignazio_LaRussa: 'É finita la pacchia, non per gli immigrati o per chi scappa, ma è… - peterroger17 : RT @matteosalvinimi: Maxi blitz nella notte con 150 Carabinieri all'opera in provincia di Bergamo. Trenta immigrati clandestini sono stati… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il ministro della Difesasembra avere le idee chiare sul da farsi in.Nei giorni passati, il membro dell'esecutivo guidato dal professor Giuseppe Conte aveva proposto la Marina militare italiana come destinataria del premio Nobel per la pace. Il motivo? Aver salvato migliaia di vite umane, quelle dei migranti, in mare. "Ve lo meritate, ce lo meritiamo", aveva scandito con forza il capo di dicastero.Mentre si sta svolgendo un Consiglio europeo infuocato e tutto incentrato sul tema della gestione dei fenomeni migratori, pare che il nostro ministro abbia avuto una telefonata di contatto con il suo omologo francese. Stando a quanto riportato sull'Huffington Post, il messaggio recapitato da Elisabettaa Florence Parly sarebbe sintetizzabile così: "Sullala"."Il flusso migratorio colpisce noi - è il succo del discorso che il ministro italiano ha ...