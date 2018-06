Ora il Milan potrebbe finire all' asta Uno scenario

Milano - suv contro ristOrante dopo incidente con tram/ Ultime notizie video : 4 feriti e tanta paura : Milano, suv contro ristorante dopo incidente con tram. Ultime notizie, video: 4 feriti e tanta paura, poteva essere una strage, ma lo scontro è avveuto al mattino, non a pranzo(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:47:00 GMT)

Milano - suv travolge i tavolini di un ristOrante a Porta Ticinese : LaPresse, Un suv si è scontrato con un tram e poi ha travolto i tavolini di un ristorante. E' accaduto a Milano , in zona Porta Ticinese. L'auto ha impattato contro il convoglio della linea 3 prima di ...

Call center - lavOratori Comdata in sciopero il 29 giugno : “A Milano assume - a Padova e Pozzuoli 264 posti a rischio” : Nel 2017 ha fatturato 790 milioni di euro, di cui 312 milioni in Italia, eppure l’azienda dei Call center Comdata, nata nel 2015 e acquisita dal gruppo americano Carlyle ha annunciato la chiusura di due siti, a Padova e a Pozzuoli (Napoli). A rischio 264 lavoratori, 60 addetti della sede campana e altri 204 in quella veneta, 60 dei quali di Comdata tech, che hanno il contratto dei metalmeccanici. La trattativa tra i sindacati e la società che in ...

Calciomercato Milan - acquisto a sorpresa : arriva Halilovic. Terminate le visite - Ora la firma : Esclusione dalle coppe ma nessuna voglia di rimanere con le mani in mano. Nonostante la situazione particolare, il Milan prosegue la sua attività sul mercato, con l'obiettivo di rinforzare la rosa a ...

Borse Europa migliOrano - Milano +0 - 28% : ANSA, - Milano, 28 GIU - Dopo un'apertura in terreno negativo, le Borse europee recuperano terreno e si muovono sulla parità. Il listino migliore è quello di Milano, che guadagna lo 0,28%, mentre ...

Milano. Quarto Oggiaro si colOra nel segno della socialità : Una grande partecipazione dei ragazzi del quartiere per la prima settimana della Street Art ideata da FabriQ, incubatore dedicato all’innovazione

Commisso : "Voglio il Milan alle mie condizioni - non sarò mai in minOranza" : Rocco Commisso non ha abbandonato l'idea di diventare proprietario del Milan. "La trattativa per l'acquisto continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza ...

NEGRAMARO - CONCERTO MILANO/ San Siro - 27 giugno : "Abbiamo lavOrato tanto a questa serata!" : CONCERTO NEGRAMARO, MILANO a San Siro di oggi mercoledì 27 giugno 2018: scaletta, orari, biglietti, divieti e tutto quello che c'è da sapere sullo show evento.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:50:00 GMT)

Calcio : Fontana - da tifoso Milan provo amarezza - schiaffo mOrale : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è amareggiato dalla decisione della Uefa sul Milan, escluso per una stagione dalle coppe europee. “Da grande tifoso del Milan provo tristezza nel vederlo condannato a non disputare le Coppe europee. Non mi interessa entrare nel merito della decisione e non voglio neppure conoscere le motivazioni della sentenza L’amarezza di subire uno schiaffo ...

Milan - un anno senza coppe. Ora si va al Tas di Losanna : Contro questa decisione è possibile presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, secondo l'Articolo 34, 2, del regolamento procedurale che governa l'Organo di Controllo Finanziario per Club ...

Ora il Pd propone una islamica a capo della Cultura di Milano : Una islamica come presidente della commissione Cultura di Milano. È questa l"ultima pensata del Partito Democratico meneghino, che ha indicato Sumaya Abdel Qader, consigliera comunale di fede islamica, come successore della sempre dem Paola Bocci, eletta ora in regione Lombardia. Nel suo curriculum, però, oltre alla tripla laurea in biologia, lingue stranieri e sociologia, c'è anche una presunta vicinanza ai Fratelli Musulmani (comunque sempre ...

