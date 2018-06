Open Arms | Italia e Malta ci negano l' accesso alle loro acque

Migranti - nave Open Arms : “Italia e Malta ci negano l’accesso nelle loro acque territoriali” : “Italia e Malta negano l’accesso alle loro acque territoriali alla nostra nave Open Arms“, scrive su Twitter la Ong Proactiva Open Arms. Un accesso ai porti italiani e maltesi richiesto per fare rifornimento e cambiare equipaggio. Il nostro è “un battello umanitario che ha salvato oltre cinquemila vite in un anno sotto il coordinamento della Guardia Costiera, che è stato dissequestrato dalla giustizia italiana ed il cui ...

La procura di Palermo ha archiviato le indagini sulle ong Sea Watch e Proactiva Open Arms : Non ci sono elementi per sospettare rapporti con i trafficanti libici di migranti, dicono i magistrati The post La procura di Palermo ha archiviato le indagini sulle ong Sea Watch e Proactiva Open Arms appeared first on Il Post.

Pep Guardiola ha donato 150mila euro per riparare la nave della ong Proactiva Open Arms : L’allenatore del Manchester City, il catalano Pep Guardiola, ha donato circa 150mila per riparare la nave di Proactiva Open Arms, una ong catalana che soccorre i migranti nel tratto di mare fra Italia e Libia. La donazione è stata annunciata The post Pep Guardiola ha donato 150mila euro per riparare la nave della ong Proactiva Open Arms appeared first on Il Post.

Migranti - 105 persone salvate dalla nave di Open Arms bloccate da 24 ore in mare : Prima le minacce della Guardia costiera libica, ora le autorizzazioni necessarie al trasbordo che non arrivano. Non finisce l’odissea dei 105 Migranti salvati ieri dalla nave Astral della ong Proactiva Open Arms, che restano bloccati al largo della Libia. “A bordo di Astral aspettiamo da Roma o Londra l’autorizzazione al trasbordo dei 105 Migranti salvati 24 ore fa, nel frattempo arriva la segnalazione di un altro gommone in ...

Caso Open Arms : Zuccaro non molla e presenta ricorso contro decisione del giudice di Ragusa : Il capo della procura di Catania presenta nuovi atti dell'indagine che inizialmente portò al sequestro della nave per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e associazione a delinquere, ma poi ...

Dissequestro nave migranti ProActiva Open Arms/ Solidarietà altre ong : Radicali “ora chiarezza su ruolo Libia” : migranti, gip Ragusa dissequestra nave ProActiva Open Arms: il fermo dell'imbarcazione della Ong spagnola era stato disposto dalla procura di Catania. Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:55:00 GMT)

