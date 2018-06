Omicidio colposo e fuga | arrestato un 54enne

Morte sulla nave - due indagati Il pm : 'Omicidio colposo' : Puntano a due cose in particolare: l'ordine di sicurezza della nave e le conversazioni di bordo, quelle tra il capitano e il responsabile della sicurezza fino all'ultimo addetto al transito delle auto ...

Morta a 7 anni in un castello gonfiabile : volò giù da collina/ Tre anni a gestori fiera per Omicidio colposo : Morta a 7 anni in un castello gonfiabile: volò giù da collina, tre anni di condanna per i gestori della fiera, omicidio colposo della piccola Summer Grant

Incidente sul lavoro in Fincantieri - inchiesta per Omicidio colposo : l’operaio non aveva imbragatura : L’uomo era dipendente di un’azienda in subappalto. È caduto dal 14esimo ponte di una nave in costruzione. L’ira dei sindacati: «Non è possibile morire in questo modo». Stop del cantiere dalla 6 di questa mattina

Ucciso da poliziotto a Genova - agente indagato : Omicidio colposo

Morì annegata nella vasca dell'hotel. Il compagno patteggia un anno per Omicidio colposo : Firenze, 31 maggio 2018 - Claudia Consorti è morta per asfissia da annegamento . Era in uno stato di alterazione psicofisica quando, la notte del 13 marzo dell'anno scorso, scivolò nella vasca da ...

Morto a bordo della Carnival Magic - a processo dieci imputati per Omicidio colposo : Ricostruzione choc dell'accusa. A processo per omicidio colposo dieci imputati. Il decesso nel 2011 del bengalese Mia Ismail, 22 anni, precipitato per 32 metri

Tragedia di Poppi - indagato per Omicidio colposo il proprietario del trattore : E' indagato per omicidio colposo. Il proprietario del trattore sul quale Mauro Bartolini venerdì scorso ha perso la vita è stato iscritto nel registro degli indagati. La procura di Arezzo, in seguito ...

Torino - malato di schizofrenia morì per un Tso : tre vigili e un medico condannati a 1 anno e 8 mesi per Omicidio colposo : Quattro condanne a un anno e otto mesi sono state pronunciate dal tribunale di Torino per il caso di Andrea Soldi , il torinese affetto da schizofrenia morto il 5 agosto 2015 a 45 anni durante un ...

Bimbo muore dopo il parto : indagati ginecologa e ostetrica per Omicidio colposo : BRINDISI - Il prossimo 4 giugno avrebbe spento la sua prima candelina con i genitori e i due fratellini. E' volato in cielo subito dopo essere venuto al mondo, nella sala parto dell'ospedale Perrino ...

Pisa - indagato per Omicidio colposo il padre della bambina dimenticata in macchina e morta : L'uomo, un quarantatreenne ingegnere della Continental di San Piero a Grado, in provincia di Pisa, è stato iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio colposo: avrebbe dovuto accompagnare la figlia all'asilo, ma l'ha dimenticata in macchina per sette ore e la piccola è morta.

Giorgia morta in auto : dimenticata dal papà. Indagato per Omicidio colposo : "Sono un assassino" : Daniele Carli, 40enne di Scarlino, padre della piccola Giorgia, non si dà pace. Avrebbe dovuto accompagnarla all'asilo nido invece è arrivato al lavoro e ha lasciato la bambina in auto nel parcheggio. Si è reso conto di cosa era successo solo 8 ore dopo. Per la figlia era troppo tardi.

Elena Aubry - morta in un incidente a Roma. La Procura indaga per Omicidio colposo. "Mai spesi i 4 milioni destinati alla manutenzione" : La Procura indaga per omicidio colposo in relazione alla morte di Elena Aubry, 26 anni, deceduta ieri su via Ostiense dopo che la sua moto è andata a sbattere contro un guard rail, in un tratto di strada dove ci sono vari avvallamenti per le radici degli alberi. Il pm Laura Condemi ha affidato la delega al medico legale per effettuare l'autopsia.Il fascicolo è contro ignoti e chi indaga esclude che a causare l'incidente siano stati ...