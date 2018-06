Olio | solo 37% aziende competitivo | consumo superiore a produzione

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) Roma, 28 giu. (Labitalia) – In Italia, si stima che siano circa 825mila leolivicole con un patrimonio di oltre 350 cultivar differenti, una ricchezza e varietà che non ha uguali al mondo. Purtroppo, per le caratteristiche delle(dimensioni troppo piccole o specializzazione olivicola medio-bassa),il 37% risulta esseresul mercato. E’ la fotografia del settore scattata in occasione della convention promossa da Feder‘Filo d’, segmentare per crescere. Nuove prospettive die di offerta’.Il 2017 è stato caratterizzato da una forte ripresa produttiva attestandosi sulle 432.000 tonnellate, in fortissima crescita rispetto alle 182.000 del 2016 ma senza raggiungere le 475.000 del 2015. Confermate le caratteristiche ormai distintive del nostro sistema: ladomestica è soggetta a una fortissima variabilità e ...