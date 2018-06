Oggi il Consiglio Ue sui migranti Merkel | “Senza accordo avanti con i volenterosi” 

Oggi il Consiglio europeo sui migranti. Tusk ai capi di Stato : “Dobbiamo decidere chi entra in Ue” : Si aprono Oggi a Bruxelles i lavori del Consiglio europeo che affronterà soprattutto il tema dei migranti. L'Italia presenterà dieci punti, ma alcuni di questi potrebbero non essere discussi, come la riforma del regolamento di Dublino. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, nella sua lettera ai capi di Stato in vista del vertice, ha chiesto di decidere chi può entrare in Ue.Continua a leggere

Migranti - Oggi il Consiglio Europeo. Merkel : "Avanti con una coalizione dei volonterosi" : 11.30 - La Germania si trova sull'orlo di una crisi a causa delle divisioni interne sulla gestione dei flussi migratori e il Consiglio Europeo di Bruxelles è visto come la prova definitiva del governo di Angela Merkel, in lotta aperta col ministro dell'Interno Horst Seehofer.La cancelleria, a poche ore dall'avvio delle discussioni a Bruxelles, si è detta pronta a stringere delle coalizioni con quanti Paesi vorranno aderire, a cominciare da ...

Oggi il Consiglio Ue sui migranti. Merkel : “Senza accordo avanti con coalizione di volenterosi” : «Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3». Angela Merkel parlando al Bundestag, detta i punti chiave in vista del Consiglio europeo di Oggi dedicato all’emergenza migranti. La cancelliera ha anche sottolineato che «chi chiede asilo non può scegliers...

Consiglio Ue sui migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

consiglio provinciale trento * volume 'Francesco Furlanello - aritmie e sport' : presentato Oggi pomeriggio a palazzo Trentini DAL PRESIDENTE ... : Si è parlato ovviamente del libro, in cui si ripercorrono i grandi progressi della scienza medica nella cura e nella prevenzione di fenomeni come la morte improvvisa, in particolare negli sportivi. ...

Consiglio comunale di Firenze : Oggi voto sul rendiconto di gestione 2017 : Il dettaglio dei lavori è consultabile a questo link Il Consiglio comunale può essere seguito in diretta video streaming a QUESTO LINK

Governo - esame Def Oggi al Consiglio del ministri - nota : L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi alle 11,00 è stato integrato per l'esame del Documento di Economia e Finanza.

Consiglio dei ministri - all'odg di Oggi anche il Def : ... quello cioè prospettato dai tecnici del Tesoro a legislazione vigente, è pronto, messo a punto per filo e per segno al Ministero dell'Economia. Tuttavia i tempi sono ancora incerti. oggi ci sarà la ...