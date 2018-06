Oggi il Consiglio Ue sui migranti Merkel | “Senza accordo avanti con coalizione di

lastampa

: Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT: 'Il regolamento di #Dublino non va riformato in qualche suo passaggio ma… - Montecitorio : Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT: 'Il regolamento di #Dublino non va riformato in qualche suo passaggio ma… - fattoquotidiano : Consiglio Ue sui migranti, Conte: “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo: Angela Merkel si presenta col governo a… - ivanscalfarotto : Il mio intervento in aula oggi a @Montecitorio in replica alle comunicazioni del Presidente @GiuseppeConteIT in vis… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) «Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3». Angelaparlando al Bundestag, detta i punti chiave in vista deleuropeo didedicato all’emergenza. La cancelliera ha anche sottolineato che «chi chiede asilo non può scegliers...