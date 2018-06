Nuovo stadio della Roma | il costruttore Parnasi agli inquirenti | Ho pagato tutti i

Stadio della Roma - Nuovo interrogatorio per Parnasi : Il costruttore sembra intenzionato a collaborare con i magistrati. Nuovi particolari nell'inchiesta sulla realizzazione dello Stadio -

Milan. Rocco Commissso mette 150 milioni per il mercato e un Nuovo stadio : New York attende una risposta dalla Cina via Milano. Sta per scadere l’ultimatum di Rocco Commisso. Li Yonghong sembra intenzionato

Tottenham - i posti a sedere del Nuovo stadio saranno “a prova di futuro” : In vista di un cambio di normativa, gli Spurs sono pronti a realizzare dei posti che permettano di seguire gli incontri sia da seduti che in piedi. L'articolo Tottenham, i posti a sedere del nuovo stadio saranno “a prova di futuro” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

WWF : occorre ritirare progetto stadio della Roma e iniziare Nuovo capitolo : WWF: Vogliamo credere che ci sia ancora spazio per rimettere al centro il benessere del territorio e dei cittadini Roma – Di seguito le parole del presidente del WWF Roma e Area metropolitana, Raniero Maggini. “In merito al progetto per il nuovo stadio della Roma il WWF Roma e Area Metropolitana scrive una lettera aperta alla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi. L’aspetto che all’Associazione interessa evidenziare è ...

La Lazio pensa alle aree per il Nuovo stadio : resta viva l’ipotesi Tiberina : Aspettando novità sul fronte dello stadio della Roma, nella Capitale anche la Lazio si muove per un impianto di proprietà. L'articolo La Lazio pensa alle aree per il nuovo stadio: resta viva l’ipotesi Tiberina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo stadio Roma - Bonafede scarica la Raggi : "Lanzalone scelta sua" : Il ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede “scarica” Virginia Raggi. Dopo la seconda convocazione in procura del sindaco della capitale, ascoltato come teste nell’inchiesta Nuovo Stadio della Roma, il collega di partito e ministro della giustizia spiega: "Luca Lanzalone lo ha scelto il sindaco Virginia Raggi. Gliel'abbiamo presentato sia io sia Riccardo Fraccaro. Io non ho niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due ...

Stadio della Roma - la sindaca Virginia Raggi convocata di Nuovo in procura : Virginia Raggi è attesa in procura dove sarà nuovamente sentita come testimone dai magistrati che indagano sulla vicenda della costruzione del nuovo Stadio della Roma

