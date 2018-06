Nuoto | Pellegrini | ' Il 2017 l' anno più bello e difficile della mia vita'

Nuoto - Simona Quadarella : “Molto contenta del tempo fatto. Prendere l’eredità di Federica Pellegrini? Difficile paragonarsi a lei” : Da Tarragona con furore. Potrebbe essere il titolo di un film ma non lo è parlando della prestazione di Simona Quadarella, vincitrice dell’oro negli 800 stile libero femminili ai Giochi del Mediterraneo 2018. Una prestazione di ottimo livello della 19enne romana, allenata da Christian Minotti, che ha saputo prevalere contro una campionessa di fama internazionale come la spagnola Mireia Belmonte, grande esperta di questa distanza. Ieri ...

Nuoto - Federica Pellegrini show a Napoli : vince i 100 stile libero nel tripudio della piscina partenopea : C’era grande attesa per la prima giornata di gare della terza edizione del Grand Prix Città di Napoli, meeting di Nuoto alla piscina Scandone, per la partecipazione di “Sua Maestà” Federica Pellegrini, impegnata nei 100 stile libero e nei 100 dorso. Una cornice di pubblico impressionante quella presente a bordo vasca, per godersi dal vivo il darsi agonistico della campionessa di Spinea. Federica ha vinto con un ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “La tv non toglie nulla al Nuoto - salto solo i Giochi del Mediterraneo” : Federica Pellegrini torna in tv e dalle colonne de “La Gazzetta dello Sport” parla del suo futuro tra piccolo schermo e allenamenti in vista dei prossimi Europei di Glasgow. Tra mille impegni, con l’apporto fondamentale del suo allenatore Matteo Giunta, si prepara alla lunga volata verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Alla Rosea, la Divina ha spiegato: “Non perdo tantissimo allenamento per le sessioni di audizioni, salto ...

Nuoto - parla Federica Pellegrini : “Lo sport femminile è sempre meno considerato - è un problema culturale” : Lunga intervista rilasciata da Federica Pellegrini al quotidiano torinese “La Stampa“: la campionessa del Nuoto azzurro ha parlato della disparità tra uomini e donne nello sport e poi ha parlato del suo futuro, nonché di quello del movimento natatorio italiano, con i giovani emergenti. Sulla diseguaglianza tra sport maschili e sport femminili, “La Divina” ha dichiarato: “Un uomo è campione dopo una vittoria ...