huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Nunzio Galantino nuovo presidente dell'Apsa: 'I beni della Chiesa saranno usati per aiutare gli ultimi' - alcinx : RT @HuffPostItalia: Nunzio Galantino nuovo presidente dell'Apsa: 'I beni della Chiesa saranno usati per aiutare gli ultimi' - HuffPostItalia : Nunzio Galantino nuovo presidente dell'Apsa: 'I beni della Chiesa saranno usati per aiutare gli ultimi' - enricovik : RT @MarilenaAll: Vaticano: promosso Galantino, dovrà lasciare la Cei : promosso il vescovo che negava la Distruzione di Sodoma e Gomorra al… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Mentre era in Libano per inaugurare un orfanotrofio per bambini siriani e iracheni, Monsignorè stato raggiunto dalla telefonata di Papa Francesco che gli affidava la guida, l'Amministrazione del patrimonioa Santa Sede. In un'intervista rilasciata al Corrierea Sera, già segretario generalea Cei, ha spiegato come intende officiare il compito assegnatogli dal Papa. Sono appena arrivato e non conosco ancora le cifre. Di una cosa però sono certo: iche appartengono al patrimonioa Santa Sede hanno come fine gli obiettivi propri, per permettere alle sue strutture di agire in favore degli ultimi. È chiaro che il Papa ci sta invitando ad agire sempre più a vivere e agire in maniera sobriaTra terreni e immobili, il patrimoniodovrebbe aggirarsi attorno ai 3-4 miliardi di euro. ...