Notizie dal Forex 28 giugno 2018 - video

Notizie dal Forex 28 giugno 2018 : EUR/USD L'euro si muove in trading range nei confronti del biglietto verde dopo aver compiuto un veloce recupero in settimana rivedendo la soglia di 1,17 dollari. Non sono previsti imminenti aumenti ...

Napoli - incendio a Palazzo Maddaloni / Ultime Notizie - ora in vista verifiche su stabilità dell'edificio : Napoli, incendio a Palazzo Maddaloni, Ultime notizie: ora in vista verifiche sulla stabilità dell'edificio. Nella notte fumo e grande paura nel centro della città campana, a lavoro i vigili.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:49:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Legge Fornero - a quando i cambiamenti annunciati dal Governo? (ultime Notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e i cambiamenti della Legge Fornero. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:31:00 GMT)

Il Milan fuori dalle coppe e il summit Trump-Putin. Le Notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Il Governo è pronto a bloccare il Consiglio europeo se nel testo non sarà inserita la responsabilità condivisa sui salvataggi in mare nella questione dei migranti. Lo riporta l’Ansa. “Sulla migrazione sono in gioco i valori dell’Europa unita”, ha detto il presidente del Consiglio Gius

NAPOLI - FALSE ACCUSE A IMMIGRATO : ARRESTATI 3 CARABINIERI/ Ultime Notizie : militari sospesi dall'Arma : ARRESTATI tre CARABINIERI a NAPOLI per FALSE ACCUSE contro un IMMIGRATO extracomunitario: Ultime notizie, le indagini della Guardia di Finanza. "Fomentato pericolo terrorismo per un encomio"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Wwf - grandi Notizie dal Belize : “La barriera corallina è fuori dalla lista dei siti Unesco a rischio” : I cittadini del Belize insieme agli ambientalisti di tutto il mondo possono finalmente festeggiare: la barriera corallina del Belize, uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità al mondo, è stata rimossa dalla lista Unesco del Patrimonio mondiale in pericolo. La decisione è stata presa nel corso del meeting del Comitato del Patrimonio Mondiale in Bahrain. Il sito Unesco della barriera corallina del Belize per quasi un decennio ha fatto parte ...

Bruxelles ci chiederà 9 miliardi subito. Dalle stime di Confindustria tante cattive Notizie per Tria : tante cattive notizie per Giovanni Tria, che sarà presto impegnato a far quadrare i conti pubblici e pressato per dare seguito alle promesse elettorali di M5S e Lega. Per il Centro studi di ConfindusTria, che ha diffuso oggi le nuove previsioni, la crescita 2018 rallenta, il mercato del lavoro peggiora, il deficit e il debito pubblico sono visti in aumento e l'Europa busserà alle porte del Ministero per chiedere una manovra ...

“Ecco la nuova Carlotta”. A pochi mesi dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi la Mantovan torna a far parlare di sé. E finalmente sono belle Notizie : Dopo quel 26 marzo. Dopo quel giorno in cui il grande cuore di Fabrizio Frizzi aveva smesso di battere lasciando senza parole non solo il mondo della televisione ma tutta Italia, Carlotta Mantovan aveva scelto la strada del silenzio e della riservatezza per elaborare il lutto e anche virtualmente era praticamente sparita. Il suo profilo Instagram era rimasto infatti fermo a 6 giorni prima del dramma che ha lasciato un vuoto incolmabile ...

Bologna - bimba nasce morta al Maggiore : denunciato ospedale/ Ultime Notizie - "vogliamo sapere cos'è successo" : Bologna, bimba nasce morta al Maggiore: denunciato ospedale. Ultime notizie, la nonna: "vogliamo sapere cos'è successo: hanno lasciato sola mia figlia"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Milan - sentenza Uefa/ Ultime Notizie - possibile esclusione dalle coppe : rossoneri appesi a un filo : Milan, oggi la sentenza Uefa: martedì 26 giugno 2018, i rossoneri rischiano l'esclusione dalle coppe europee dopo la bocciatura del settlement agreement, le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 08:26:00 GMT)

Mondiali : buone Notizie dall’Inghilterra - Dele Alli si allena in gruppo : Mondiali– Il centrocampista dell’Inghilterra Dele Alli è tornato oggi ad allenarsi e potrebbe essere disponibile per la partita Inghilterra-Belgio di giovedì prossimo, decisiva per definire la prima classificata del girone. Il ct inglese, Gareth Southgate, ha tempo per definire la formazione titolare contro i Diavoli Rossi. Secondo alcuni media britannici, avrebbe la tentazione di risparmiare alcuni dei migliori per poterli schierare ...

Salerno - allatta in ospedale il figlio e si suicida/ Ultime Notizie : polemiche sulla sicurezza interna : Salerno, allatta in ospedale il figlio e si uccide: Ultime notizie sulla tragedia all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove una 24enne si è gettata nel vuoto(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:09:00 GMT)

Rimini - trombe marine nell'Adriatico/ Ultime Notizie video : visibili dall’entroterra - paura tra i turisti : Rimini, trombe marine nell'Adriatico: il raro spettacolo atmosferico ripreso dai turisti sulla costa ma anche in città. Almeno due fenomeni in mattinata, ma senza danni.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:28:00 GMT)