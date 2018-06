Non poteva avere figli | oggi ha partorito un bimbo grazie alla sorella gemella | il primo

Sicilia : Crocetta - Corte dei Conti Non poteva giudicare su Sicilia e-Servizi : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "La vicenda che mi ha visto coinvolto davanti alla Corte dei Conti di Palermo dove sono stato chiamato a rispondere per i presunti danni arrecati alla società Sicilia e-Servizi è giunta a una svolta decisiva". Lo afferma l'ex presidente della Regione Siciliana Rosario

Sicilia : Crocetta - Corte dei Conti Non poteva giudicare su Sicilia e-Servizi : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) – “La vicenda che mi ha visto coinvolto davanti alla Corte dei Conti di Palermo dove sono stato chiamato a rispondere per i presunti danni arrecati alla società Sicilia e-Servizi è giunta a una svolta decisiva”. Lo afferma l’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta dopo la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che ha annullato la sentenza della Corte dei ...

Il T. rex Non poteva estrarre la lingua come si vede nei film : Home - SCIENZA - Scienze Il T. rex non poteva estrarre la lingua come si vede nei film La maggior parte dei dinosauri l'aveva 'incollata' alla parte inferiore della bocca, come gli alligatori odierni.

Bimba Non vaccinata muore a 6 anni : "poteva salvarsi"/ Video - "volevamo fare il vaccino" : fermata dalla febbre : Bimba non vaccinata muore a 6 anni a causa della Meningite di tipo C: il drammatico racconto del padre e un accorato appello a Salvini affinchè i vaccini siano obbligatori.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Svezia - dona l'utero alla sorella che Non poteva avere figli : A 14 anni Lolita ha scoperto di avere una malformazione dell'apparato genitale, ma grazie al trapianto ha avuto il suo bambino

Il Mondiale 2026 in America - Messico e Canada e quel business al quale Non si poteva dire di no : Da Edmonton (Canada) a Mexico City (Messico) passando per Denver e Dallas (Stati Uniti). All’Expocentre di Mosca il congresso della Fifa, guidato dal presidente Gianni Infantino, ha consegnato le chiavi della Coppa del Mondo 2026 (la prima che dovrebbe essere a 48 squadre invece che 32) ai tre Paesi

Trump-Kim : presidente Usa lascia Singapore - Non potevamo fare più : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

F1 – Vettel e la gaffe di Winnie Harlow : “poteva essere pericoloso - Non voglio pensare a quello che sarebbe potuto succedere” : Sebastian Vettel e l’errore di Winnie Harlow sul traguardo del circuito di Montreal: le parole del ferrarista dopo la gaffe della modella canadese Da ieri sera non si fa altro che parlare della gaffe di Winnie Harlow, la famosa e bellissima modella con la vitiligine, amica di Lewis Hamilton, che ha sventolato la bandiera a scacchi al Gp del Canada con un giro d’anticipo. La modella canadese ha poi sdrammatizzato sui social, spiegando ...

Iliad - gli altri operatori annunciano offerte di rientro. Non potevano pensarci prima? : di Derek A fine maggio è nato Iliad, il quarto operatore di telefonia mobile. Sbarcato sul mercato con una offerta da paura: 5,99€ per chiamate e sms illimitati , ben 30 gb di traffico internet (+2 gb in Europa) e praticamente tutte le opzioni (segreteria etc) comprese nel prezzo. In casa siamo in quattro con due figlie adolescenti che usano il cellulare come estensione della loro stessa esistenza, entrate nel mondo mobile con offerte del tipo ...

Davide Astori Non è morto nel sonno : «Poteva essere salvato» : Davide Astori poteva essere salvato? Secondo l'ultima perizia, il difensore 31enne non sarebbe morto nel sonno e la prima ipotesi sulle cause del decesso è stata sostanzialmente...