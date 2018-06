“Niente da fare!” Matrimonio Fedez-Ferragni | la scelta che farà infuriare mezza Italia

caffeinamagazine

(Di giovedì 28 giugno 2018) Altro mese, altra location. E mentre le nozze di Chiarasi avvicinano (1 settembre sta per arrivare) e la città sembrerebbe essere il paese siciliano di Noto (confermato, almeno questo), c’è ancora qualche dubbio sulla sala della cerimonia. Lo ufficializza il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Nel paesino siculo Chiara aveva già effettuato un “sopralluogo”, in compagnia della mamma e delle amiche del cuore Martina Maccherone e Michela Gombacci. Ladella Sicilia, come luogo del, sarebbe stata fatta in onore della mamma della blogger, Marina Di Guardo, originaria di quelle parti. Prima era Palazzo Ducezio, poi, come scrivono i colleghi ragusani, la sede predaper il lororisulta la “Dimora delle Balze” con suite e camere già esaurite per le ultime settimane di agosto e la prima di settembre. Un eremo ...