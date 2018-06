New Gundam Breaker - recensione

La versione PC di New Gundam Breaker subisce un rinvio : Attraverso un comunicato stampa, apprendiamo che la versione per PC/Steam di New Gundam Breaker, inizialmente prevista per il 22 giugno, è stata posticipata e ora il gioco è atteso nel corso dell'estate del 2018.Per garantire la migliore qualità possibile, Bandai Namco Entertainment Europe ha deciso che New Gundam Breaker in versione PC/Steam necessita di ancora qualche miglioramento.La versione per PlayStation 4 arriverà invece, come ...

New Gundam Breaker : vediamo le modalità di gioco in un nuovo video gameplay : New Gundam Breaker si mette in luce con un nuovo trailer il quale, riporta Dualshockers, mostra le modalità di gioco che ci verranno proposte.Bandai Namco ha lanciato il trailer del suo gioco d'azione ispirato agli anime New Gundam Breaker, e si tratta dello stesso video pubblicato qualche giorno fa in Giappone, ma questa volta con i sottotitoli in inglese, per cui sarà sicuramente più semplice capire cosa viene detto.Il trailer mette in luce le ...