ilmessaggero

: I bagnini salvano i tre amici che erano con lui - maxgobbi : I bagnini salvano i tre amici che erano con lui - maxgobbi : Annegato un giovane ventenne a Nettuno Nettuno, un ragazzo di origine asiatica è annegato nei pressi dello stabilim… - ilCaffetv : I bagnini salvano i tre amici che erano con lui -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Uncinese di 20è mortofaceva ilieri nel tardo pomeriggio in una spiaggia vicino al porto di. Una giornata al mare per quattro amici, finita in tragedia. I giovani, ...