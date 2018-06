Nella boutique di Bijan | il marchio che veste i Presidenti d’America

gqitalia

(Di giovedì 28 giugno 2018) Louis Vuitton, Burberry, Dior, Harry Winston. Due palme, un incrocio, e poi ancora Gucci, Salvatore Ferragamo, Cartier e Roberto Cavalli. Passeggiare lungo Rodeo Drive a Beverly Hills è un’esperienza a serio rischio di overdose di lusso, dove i marchi di abbigliamento e di gioielleria più prestgiosi del mondo si contendono l’attenzione e le carte di credito dei passanti proponendo le vetrine più sfarzose che la mente umana possa immaginare. Arrivati a un certo punto, però, ci si imbatte in una sorta di creatura mitologica contemporanea, una Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé completamente gialla che riesce nell’impresa di catalizzare su di sé ogni sguardo e ogni camera di smartphone: è l’auto che ci segnala di essere giunti in prossimità della leggendaria House of. La storia di questonasce negli Anni ‘70, quando lo stilista iranianoPakzad si trasferisce in ...