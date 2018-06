Negramaro | concerto Milano San Siro | 27 giugno | la grande festa e l' omaggio a Dolores

Negramaro in concerto a San Siro - Milano : 'Questa è una festa per tutti noi' - FOTO : E poi mi sembra il modo migliore per simboleggiare il distacco ultraterreno con una grande donna e una grande amica che ha cambiato il mondo della musica". E infatti non manca l'omaggio a Dolores O'...

I Negramaro in concerto a San Siro : le anticipazioni sulla scaletta di Milano : Stasera conquisteranno ancora una volta il Meazza The post I Negramaro in concerto a San Siro: le anticipazioni sulla scaletta di Milano appeared first on News Mtv Italia.