Nba | da LeBron a George | Paul | i 10 free agent più ambiti

Mercato Nba : i Lakers tornano all'assalto di Kawhi Leonard - la chiave per arrivare a LeBron James : Il primo assalto dei Lakers per aggiudicarsi Kawhi Leonard non è andato a buon fine. La scorsa settimana lo scambio di telefonate e massaggi con gli Spurs si è bruscamente interrotto prima che la ...

Nba - 'dove firma LeBron James?' Richard Jefferson non ne può più - e lo fa sapere su Snapchat : Sembra quasi fatta per LeBron James ai Lakers . No, forse resta a Cleveland . Attenzione a Boston, che ha più pedine di tutti a disposizione per arrivarci. Oppure a San Antonio da Gregg Popovich , se ...

Mercato Nba – Il futuro di LeBron James lo svela Snoop Dogg! Il rapper ha notato un dettaglio particolare [FOTO] : Snoop Dogg ha notato un particolare nell’abbigliamento di LeBron James che sarebbe ‘legato’ al suo futuro: le scarpe del ‘Re’ lo spingono verso Los Angeles Il 1° luglio inizierà ufficialmente la free agency e a tenere banco è la questione LeBron James. Il ‘Re’ è dato come sicuro partente dai Cleveland Cavaliers, dopo lo sweep alle Finals che ha messo nero su bianco l’impossibile di competere contro ...

Mercato Nba – Joel Embiid esce allo scoperto : “LeBron James vieni a Philadelphia - voglio il titolo!” : Joel Embiid prova a reclutare LeBron James: il centro dei Sixers esce allo scoperto e lancia un appello al numero 23 dei Cavs Il 1° luglio inizierà ufficialmente la free agency e a tenere banco è la questione LeBron James. Il ‘Re’ è dato come sicuro partente dai Cleveland Cavaliers, dopo lo sweep alle Finals che ha messo nero su bianco l’impossibile di competere contro gli Warriors restando in Ohio. Quale sarà dunque la ...

Nba - Harden vince il titolo Mvp battendo Lebron James : La guardia degli Houston Rockets James Harden ha vinto per la prima volta il titolo di miglior giocatore Nba , Mpv, most valuable player, , battendo la star dei Cleveland Lebron James , già quattro ...

Mercato Nba – James Harden tira fuori i Rockets dalla corsa a LeBron James : le dichiarazioni sono inequivocabili : James Harden chiude la porta al possibile arrivo di LeBron James agli Houston Rockets: il neo MVP crede che i texani siano già forti così, senza alcuna aggiunta Nella notte lo ha sconfitto nella corsa all’MVP della regular season, successivamente gli ha chiuso metaforicamente la porta in faccia. James Harden crede che agli Houston Rockets non ci sia spazio per LeBron James. Non è una questione di qualità ovviamente, ma di sistema. In Texas ci ...

Mercato Nba – Il futuro di LeBron James secondo i bookmakers : ecco la prossima squadra del ‘Re’ : Quale sarà la prossima squadra di LeBron James? I bookmakers non hanno dubbi: ecco le quote realtive al trasferimento del ‘Re’ Il 1° luglio inizierà ufficialmente la free agency e a tenere banco è la questione LeBron James. Il ‘Re’ è dato come sicuro partente dai Cleveland Cavaliers, dopo lo sweep alle Finals che ha messo nero su bianco l’impossibile di competere contro gli Warriors restando in Ohio. Quale sarà dunque la ...

Nba Awards - assegnati i premi stagionali : LeBron “beffato” - super Simmons! : NBA Awards, notte ricca di sorprese quella di Santa Monica, nella quale sono stati assegnati i premi stagionali quali Mvp e Rookie of the year E’ stata la notte degli NBA Awards oltre Oceano. Sono infatti stati assegnati i premi relativi alla stagione appena conclusa, con qualche sorpresa che è giunta. C’era tanta attesa per capire chi avrebbe vinto il titolo di MVP, con LeBron a duellare con James Harden. Ebbene, è stato proprio ...

Nba - LeBron James free agent : dove giocherà? : L'uomo di cui tutta l'Nba aspetta di conoscere il destino per ora si gode le giocate del figlio Bronnie, che se buon sangue non mente molto presto potrebbe trovarsi nella stessa situazione. LeBron ...

MVP Nba – Metta World Peace non ha dubbi : “Harden meglio di LeBron - vi spiego perché” : Metta World Peace non ha dubbi sull’assegnazione del premio MVP della regular season NBA: secondo l’ex Lakers, James Harden é stato il migliore in stagione Metta World Peace solitamente fa notizia per alcune delle sue stravaganti “uscite” (a volte anche si testa), ma questa volta l’ex Lakers si é espresso con serietà sulla questione MVP. Questa notte verranno assegnati i premi relativi alla stagione regolare e ...

Mercato Nba – LeBron James spiazza tutti - altro che addio : giro di telefonate del Re - ecco cosa c’è sotto : LeBron James era dato come sicuro partente, ma un rumor di Mercato aprirebbe ad una clamorosa ipotesi: il Re sembra stia cercando di reclutare dei free agent per restare ai Cavs Dopo il clamoroso sweep nella finale NBA subito dagli Warriors, il destino di LeBron James sembrava segnato. I tifosi dei Cleveland Cavaliers si erano rassegnati: la squadra non è abbastanza forte per aiutare il ‘Re’ a conquistare l’anello, per questo ...

Mercato Nba - i Sixers pronti a tutto per arrivare a LeBron James : a rischio Marco Belinelli? : Mentre lui resta immobile però, tutto il mondo NBA continua ad agitarsi in maniera vorticosa, sgomitando per guadagnare posizioni in una corsa dove l'unica discriminante resta la volontà del n°23 dei ...