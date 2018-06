Nautica : Beneteau e Sailogy lanciano Band of Boats - nuovo portale charter : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Beneteau Grop, il primo produttore mondiale di barche a vela sceglie di affidarsi a Sailogy per il proprio esordio nel mercato del charter nautico online lanciando Band of Boats, nuovo portale dedicato al charter nautico, da oggi anche in italiano. Il mercato del noleggio barche vale oltre 50 miliardi all’anno. Trainato dal web, è concentrato per il 70% nel Mediterraneo e popolato da migliaia di ...

Nautica : Beneteau e Sailogy lanciano Band of Boats - nuovo portale charter (2) : (AdnKronos) – La vera novità portata da Sailogy, infatti, è nel sofisticato software, che permette di mostrare oltre 20.000 imbarcazioni con prezzi e sconti aggiornati in tempo reale. I visitatori possono quindi prenotare in totale autonomia, ottenendo una conferma immediata. I clienti sono assistiti da un team internazionale di customer care, che li segue in ogni fase del percorso, dalla scelta della barca e della destinazione al ritorno ...