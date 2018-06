Naufragio nel mar Tirreno | 3 velisti francesi di età compresa tra 70 e 91 anni finiscono

Migranti soccorsi dalla nave Usa - oltre 70 vittime nel Naufragio : tra loro una donna incinta e una mamma con neonata : “Il gommone all’improvviso si è bucato nel mezzo e si è spezzato in due: è stata la fine”. I 42 Migranti sopravvissuti a un naufragio al largo della Libia grazie all’intervento della nave Trenton della Marina americana raccontano così quel momento drammatico, costato la vita ad almeno 70 persone, disperse in mezzo al mare. Quindi non 12 come era sembrato in un primo momento, ma oltre 70 morti. Tra loro, ricostruiscono i ...

Pozzallo - sbarcati dalla nave Diciotti 509 migranti | Superstiti : "Sono oltre 70 i dispersi nel Naufragio" : Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave Diciotti, arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Sarebbero oltre 70 idispersi del naufragio del gommone avvenuto la settima scorsa al largo della Libia

Beppe Grillo se la prende con i gufi : "Sperano nel Naufragio del governo sulle differenze tra M5s e Lega" : Sarà l'aria di governo, l'arrivo a Palazzo Chigi. Fatto sta che dopo i ripetuti attacchi dell'ex premier Matteo Renzi ai "gufi" che secondo lui remavano contro il suo esecutivo, ora tocca a Beppe Grillo. Il garante e fondatore del Movimento 5 stelle, attraverso il suo blog, se la prende con coloro che "gufano" contro il governo guidato da Giuseppe Conte: "Da prima del suo varo, questo governo è ombrato da insistenti allusioni ...

Migranti - Naufragio nell'Egeo : 9 morti tra cui 6 bambini : Il motoscafo è affondato nel golfo di Antalya, era diretto in Grecia. Cinque tratti in salvo, un disperso Migranti, l'altolà dei vescovi: "Non sono un problema di polizia"

Naufragio nell’Egeo - morti sei bambini : L’imbarcazione è affondata a pochi chilometri da Kastellorizo. Il bilancio, provvisorio, è di nove vittime. Ieri il leader della Lega ha affermato che «per i clandestini è finita la pacchia». Oggi un’altra tragedia