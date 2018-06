Natalya Nemchinova | “la più bella di Russia 2018” nega di essere stata una pornostar

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018) Grazie di tutto, ma non sono una, la 28enne tifosa russa, apparsa sugli spalti in diverse inquadrature tv durante la partita– Egitto, hato diun star del porno. Lae bionda tifosa di Golovin e soci erainquadrata più volte durante il match vinto dai russi per 3 a 1 con in testa il tradizionale copricapo koloshnik, t-shirt sollevata fin sotto i seni, sorriso smagliante e tricolore orizzontale russo dipinto sulle guance. In un batter d’occhio laera diventata subito la “fan di2018 più” e dopo poche ore diversi tabloid inglesi ne avevano scoperto un possibile recentissimo passato a luci rosse. Qualifica che la ragazza non ha apprezzato per nulla. “In realtà, questa è una vecchia storia. Cinque anni fa ho avuto una relazione con un ragazzo. Quando ci siamo lasciati ha pubblicato un video su internet e lì ...