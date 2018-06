Naspi per supplenti e precari scuola | dal 1° luglio la domanda di disoccupazione

Blastingnews

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il 30 giugno prossimo scadono i contratti a tempo determinato per il personale della. La scadenza è molto importante perche dal giorno dopo, cioè dal 1°potranno presentarediall’Inps. Infatti dopo la scadenza dell’incarico, tutti questi lavoratori a termine potranno presentareall’Inps. Anche per questi lavoratori dunque è possibile percepire la, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego che con l’ultimo Governo Renzi è diventato il sussidio unico per chi perde involontariamente il lavoro VIDEO. Vediamo cosa c’è da sapere e come bisogna fare per completare la pratica senza errori. Laindennizzata Lapuò essere presentata da quanti hanno l’incarico in scadenza il 30 giugno. Anche per questi lavoratori pubblici, come accade per gli altri, ladecorre dall’ottavo giorno ...