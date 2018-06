Napoli scatenato! 3 colpi in arrivo | un rinnovo e la rivelazione di De Laurentiis | “ecco

sportfair

: ADL SCATENATO, TRATTATIVA DEFINITA TUTTI I DETTAGLI - VoceDiNapoliWeb : ADL SCATENATO, TRATTATIVA DEFINITA TUTTI I DETTAGLI - PasDomenico : RT @NapoliSport1926: Napoli, già comprati 3 attaccanti?? La clamorosa strategia di ADL, i nomi ?? - NapoliSport1926 : Napoli, già comprati 3 attaccanti?? La clamorosa strategia di ADL, i nomi ?? -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Depronto a scatenarsi sul mercato, il patron delha piazzato i primima non è certo finita qui… Ilvuole a tutti i costi accorciare ancor di più il gap dalla Juventus, effettuando possibilmente anche il sorpasso in chiave scudetto. Per raggiungere tale obiettivo, la società del patron Desi sta muovendo attentamente sul mercato. Le ultime notizie che arrivano dasono concitate, ma andiamo con ordine. Innanzi tutto Albiol rinnova col club partenopeo sino al 2021, scacciando dunque ogni voce di possibile addio. In chiave arrivi invece si va profilando un duo di portieri composto da Meret e Karnezis, entrambi indall’Udinese, affare praticamente fatto. Lascerà invece il club Sepe, stanco di non trovar spazio. Anche Lainer è in procinto di accasarsi a, l’accordo con lo Strasburgo c’è, sarà lui il ...