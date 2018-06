Napoli | non solo Meret | arriva anche Karnezis Cifre e dettagli…

Napoli - idea Balotelli : Inglese e Milik non esaltano Ancelotti : Napoli - I contatti tra Ancelotti e De Laurentiis sono frequentissimi, anche più volte al giorno, per dare un'accelerazione sul mercato del Napoli, finora già parecchio movimentato. C'è già Verdi, l'...

Napoli - Koulibaly : “valgo 100 milioni? Non ditelo ai miei genitori” : “Dite che valgo 100 milioni di sterline? Se lo dite ai miei genitori credo si metteranno a ridere… Comunque di solito è il mercato a fare il prezzo di un calciatore, ma io non penso assolutamente al mio futuro e ora sono concentrato al 100% solo sulla partita di domani con la Colombia e al Mondiale con il Senegal visto che abbiamo lavorato tre anni per essere qui”. Così il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato del ...

"Non ci hanno fatto entrare perché siamo una coppia gay". La denuncia di due giovani - esclusi da un locale a Napoli (di L. Matarese) : Cacciati da un lido perché coppia di soli uomini. Non importa se uniti civilmente. La nuova denuncia, in un clima che sembra diventare sempre più omofobo, arriva dal napoletano. Daniele Bausilio e Giuseppe Pitirollo, quasi 29 e 38 anni, entrambi napoletani, da poco meno di un anno uniti civilmente, si sono visti negare, insieme ad altri due amici gay, l'ingresso a una serata organizzata in una delle strutture più in voga ...

Agente Lobotka : 'Col Napoli parlo da mesi ma l'offerta non è ancora sufficiente' : Arsenal? Ci sono solo degli apprezzamenti mentre per quanto riguarda il PSG si parla di uno dei club più forti al Mondo. Stanislav può giocare a quei livelli. Clausola? Non è un problema. Se arriva ...

Napoli-Callejon - anche l’agente apre all’addio : non è un calciatore “alla Ancelotti” : Callejon come Muller, Ancelotti non gradisce quel tipo di calciatore e l’agente dello spagnolo lavora all’addio al Napoli Ricordate la querelle tra Ancelotti e Muller ai tempi del Bayern Monaco? Ebbene, Callejon sembra essere un calciatore molto simile al tedesco, genere d’attaccanti che non piace molto al neo tecnico del Napoli. Diligente lì sulla corsia destra, ma senza guizzi, senza la capacità di saltare l’uomo. In ...

Napoli " Ali Chahrour in scena al Teatro Trianon Viviani : Gli spettacoli di Chahrour traggono ispirazione dalla memoria collettiva araba. Rivisitando tradizioni saldamente ancorate, l'artista indaga arrivando a cogliere i segreti dell'antica terra della ...

Napoli - sequestrano ambulanza non in servizio : ancora aggressioni al 118 : Ennesimo sequestro di un'ambulanza, costretta a dirottare la propria direzione da un gruppetto di persone che pretendevano di utilizzare il mezzo di soccorso. L'episodio è accaduto stamattina e ...

Napoli - il Villarreal non molla Albiol. Buffon-Psg - atteso l'annuncio : Raul Albiol è immerso nelle sue riflessioni, diviso tra il desiderio di giocare ancora nel Napoli e l'opportunità di tornare a casa, in Spagna. La tentazione Villarreal è forte, il club iberico è ...

Napoli - De Laurentiis : 'Per il portiere non solo Areola - in corsa Meret e altri' : 'Areola? Io lo metto sul piatto della bilancia insieme a Meret ed altri portieri. Vedremo'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando delle trattative del Napoli per ...

De Luca contro Grillo : dati non veritieri 'Serve incontro pubblico a Napoli' : 'Strano che dopo i recentissimi Stati Generali della Sanità campana, nei quali abbiamo illustrato in maniera documentata e inequivocabile la svolta in atto, ci si continui a riferire ai dati del 2015 ...

F1 Francia - Alonso : «Ancora non ho pensato a IndiaNapolis» : LE CASTELLET - Fernando Alonso era l'unico non francese presente in conferenza stampa. Reduce dal successo a Le Mans, ha voluto raccontare le emozioni dello scorso fine settimana: ' Sensazione ...

Calciomercato Napoli : Jahanbakhsh non arriverà - : Il procuratore di quest'ultimo, Amir Hashemi, ha parlato del suo assistito, ora al mondiale con l'Iran: " La Coppa del Mondo per ora è molto incerta, mi dispiace che non ci sia l'Italia, molte big ...

Capello ne ha per tutti - che frecciata a Sarri : “solo una cosa non ho capito del suo Napoli…” : Fabio Capello ha parlato di alcuni allenatori del calcio italiano, soffermandosi poi su Maurizio Sarri Il calcio lo conosce come pochi altri, in particolare quello italiano, dove è riuscito anche a vincere uno scudetto con la Roma, l’ultimo del club giallorosso. Sarri – AFP/LaPresse Fabio Capello è senza dubbio uno dei guru dell’universo pallonaro, un ormai ex allenatore riuscito a vincere di tutto e di più in Europa e nel ...

"Qui a Napoli non ci sono anestesisti e non possono operarmi. Amici aiutatemi - ho bisogno di voi" : "Si può morire di carcinoma maligno a Napoli nell'estate 2018? Sì, si può morire. Amici, aiutatemi: ho bisogno di voi". Questo il drammatico appello su Facebook scritto da Maria Dolores Peduto, 55 anni di Napoli, architetto. Maria Dolores, scrive "Il Mattino", appena un mese fa, dopo una mammografia, ha scoperto di avere un tumore al seno. Ora è in cura all'ospedale "Incurabili" di Napoli, ma non può operarsi ...