Napoli Incendio a Palazzo Carafa di Maddaloni

Napoli : incendio in casa - a fuoco un appartamento all'ultimo piano di Palazzo Maddaloni : Un incendio è divampato pochi minuti fa in un appartamento nel Palazzo Maddaloni, nel centro di Napoli, su via Toledo. Sul posto le squadre di pronto intervento dei Vigili del fuoco. Al...

Napoli - esplosione e incendio bar in Via Toledo/ Ultime notizie video : panico in centro - “qui è un inferno” : Napoli, violenta esplosione: bar in fiamme. Ultime notizie: incendio e fiamme a pochi passi da via Toledo, grande paura tra i residenti della zona, presidiata ora dalla polizia(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:44:00 GMT)

Napoli - violenta esplosione : bar in fiamme/ Video ultime notizie - incendio in via Toledo : paura tra residenti : Napoli, violenta esplosione: bar in fiamme. ultime notizie: incendio e fiamme a pochi passi da via Toledo, grande paura tra i residenti della zona, presidiata ora dalla polizia(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 00:55:00 GMT)

Incendio a Napoli : capannone che ospita migranti in fiamme/ Ultime notizie - video : colonna di fumo in via Brin : Incendio a Napoli: capannone che ospita migranti in fiamme. Ultime notizie, video: colonna di fumo in via Brin, residenti abusivi in fuga. Gli aggiornamenti sul rogo(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:34:00 GMT)