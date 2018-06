Napoli | Albiol rinnova fino al 2021

Rinnovo Albiol - arriva la conferma del Napoli : 'Molto - molto bene' : Due tweet pubblicati sul profilo Twitter ufficiale del Napoli confermano quanto lanciato da Sky Sport sul Rinnovo di Raul Albiol fino al 30 giugno 2021. Il Napoli @sscNapoli ha rinnovato il contratto del calciatore Raul Albiol fino al 30 giugno 2021. molto, molto bene #ForzaNapoliSempre - ...

Napoli - sfortuna Younes : va ko - salta l'arrivo. Albiol - rinnovo vicino : Una vicenda sfortunata, oltre che paradossale, quella di Amin Younes, esterno d'attacco che il Napoli aveva portato a Castel Volturno a gennaio e che, dopo una repentina fuga per tornare in Olanda, ...

Calciomercato Napoli - Albiol ha deciso di restare : pronto il rinnovo di contratto senza clausola : Albiol-Napoli: l'amore continua. Nonostante la corte del Villarreal, il difensore spagnolo sembra aver deciso nelle ultime ore di restare in azzurro. I contatti continui per definire l'accordo per il ...

Skriniar tra rinnovo e Manchester United : via solo per 80 milioni. Il Napoli vuole blindare Albiol : L'Inter e Luciano Spalletti lo considerano fondamentale, ma da circa un mese il Manchester United fa sul serio per Milan Skriniar . I Red Devils non si sono arresi infatti dopo il primo no all'offerta ...

Napoli - rivoluzione in difesa : Albiol-Villarreal - pronto un sostituto di lusso : Il Napoli deve fare i conti con il possibile addio di Albiol, il quale potrebbe cedere alle avances del Villarreal: Giuntoli ha già un’idea sul sostituto Il calciomercato del Napoli si anima. Dopo l’arrivo di Simone Verdi e Fabian Ruiz, è giunto il momento per Giuntoli di piazzare qualche mossa in difesa. La prima però, potrebbe essere in uscita. Secondo quanto rivelato dall’Ansa, Albiol starebbe per cedere alle avances del ...

Calciomercato Napoli : Raul Albiol verso il Villarreal : L’esperto Raul Albiol si prepara a salutare Napoli per fare ritorno in Spagna, la sua terra d’origine. Secondo Mundo deportivo, il ‘Sottomarino giallo’ è disposto a versare i 6 milioni della clausola rescissoria fissata dal club di Aurelio De Laurentiis per il cartellino del difensore. Albiol dovrebbe firmare un contratto per le prossime due stagioni con il Villarreal, dopo essere stato in predicato di seguire Maurizio ...

Gazzetta : la clausola di Albiol tiene in apprensione il Napoli : La clausola di Raul Albiol mette ansia al Napoli Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: 'Il difensore potrebbe essere tentato dal fatto di poter chiudere la carriera in Spagna. Il Villarreal, infatti, sarebbe disponibile a pagare i 6 milioni previsti dalla clausola. La decisone ...

Napoli - scatta l’allarme Albiol : il Villarreal pronto a pagare la (irrisoria) clausola del difensore spagnolo : Il club spagnolo ha aperto alla possibilità di pagare la clausola di Raul Albiol, strappando dunque il giocatore al Napoli Il Napoli rischia di perdere Raul Albiol, il difensore spagnolo infatti è entrato nel mirino del Villarreal. Il club spagnolo vorrebbe pagare la clausola in scadenza il prossimo 30 giugno e che ammonta a poco meno di sei milioni di euro, una cifra irrisoria visto il rendimento tenuto dal difensore centrale nel corso della ...

Calciomercato Napoli - Boateng per il dopo Albiol : Se il centrale dovesse lasciare gli azzurri, un nome per sostituirlo - come riporta 'Sky Sport' - potrebbe essere Boateng che Ancelotti ha già allenato. Il difensore tedesco è stato accostato anche ...

Napoli - Villarreal pronto a pagare la clausola di Albiol da 6 milioni : il difensore riflette : Si ripropone, puntuale anche quest'anno, la possibilità per Raul Albiol di tornare in Spagna. Il Villarreal infatti è disposto a pagare la clausola rescissoria prevista dal suo accordo vigente col ...

Napoli - il Villarreal non molla Albiol. Buffon-Psg - atteso l'annuncio : Raul Albiol è immerso nelle sue riflessioni, diviso tra il desiderio di giocare ancora nel Napoli e l'opportunità di tornare a casa, in Spagna. La tentazione Villarreal è forte, il club iberico è ...

Napoli - il Villarreal punta Albiol. Ma lui vuole restare : Mentre Kalidou Koulibaly ha "ufficializzato" Maurizio Sarri quale nuovo allenatore del Chelsea, in casa Napoli tutti temono che, non appena davvero sederà sulla panchina dei Blues, il tecnico possa ...

Il Napoli passa a Genova con Milik e Albiol. Match sospeso per cori offensivi : Milik e Albiol consegnano il successo al Napoli a Marassi, è 0-2. Gavillucci sospende il Match per i cori offensivi dei tifosi Samp

Sampdoria-Napoli 0-2 - Milik e Albiol a segno per il record di punti : La macchina dei record è ripartita. E pazienza se nemmeno questa volta è arrivato un titolo. Sarri cancella Sarri e migliora ancora una volta il record di punti della storia del Napoli: dagli 87 del ...