Almeno 15 persone sono morte a Nairobi, in Kenya, nell'incendio di un mercato

Quindici persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite a causa di un incendio scoppiato nel grandeall'aperto di Gikomba, a, la capitale del Kenya. Ne ha dato notizia un responsabile del ministero dell'Interno del Paese. Il rogo, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato nel cuore della notte, distruggendo numerose strutture. Non si esclude l'ipotesi dolosa.(Di giovedì 28 giugno 2018)