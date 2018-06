Nainggolan | ' Non vedo l' ora di vincere qualcosa'

Calciomercato Inter – Non solo Nainggolan - Spalletti vuole altri due esterni : quasi fatta per Politano : Il mercato dell’Inter non si ferma solo all’arrivo di Nainggolan, il club nerazzurro ha accelerato per Politano e continua a seguire Malcom-- Mercato dell’Inter in fermento, l’arrivo di Nainggolan non ha saziato il club di Suning che adesso fa sul serio per altri due obiettivi. Il primo è Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che tanto piace a Spalletti. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno accelerato pesantemente, incontrando il club ...

Nainggolan ALL'INTER : E' UFFICIALE/ Il Ninja : "Qui trovo la fiducia che non avevo più alla Roma"

Inter - Nainggolan saluta Roma : 'È finita una favola - ma non per mia scelta'. Icardi gli da il benvenuto : 'Da oggi lotteremo insieme' : Il dispiacere è tanto, ma il tempo aiuterà a superarlo. Sono momenti intensi per Radja Nainggolan che in questi giorni ha vissuto il trasferimento a Milano sponda Inter, lasciando la città che lo ...

Inter : Nainggolan Non esclude Rafinha - Pedullà : 'Pista sempre calda' : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell'Inter in campionato che ha portato i nerazzurri a qualificarsi in Champions League dopo sette anni di assenza, è stato sicuramente il fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara. In soli sei mesi il giocatore si è innamorato di Milano e dell'ambiente Inter, ma è tornato al Barcellona visto che la societa' nerazzurra non ha potuto esercitare il diritto di riscatto, fissato a trentotto milioni di euro. ...

Nainggolan all'Inter/ Video : non prende la sciarpa e non salta coi tifosi : il Ninja è già pentito?

Nainggolan-Inter - è fatta : i dettagli dell’operazione - 40 milioni “bugiardi” i tifosi della Roma non ci stanno! : Nainggolan-Inter, si conclude la trattativa dell’estate volge al termine, una conclusione che sembra deludere i supporters giallorossi Nainggolan-Inter, affare fatto. Il centrocampista belga, escluso a sorpresa dal Mondiale russo, ritroverà mister Spalletti in nerazzurro. Tanto desiderato ed inseguito il centrocampista della Roma, che lascia dunque il club che lo ha lanciato nel grande calcio dopo gli albori al Cagliari. Skysport ha reso ...

Nainggolan saluta i tifosi giallorossi : 'Via dalla Roma - non è stata una mia scelta' : Si conclude dopo ben 4 anni e mezzo il legame tra Radja Nainggolan e la Roma, con il Ninja che si sta preparando ad indossare la divisa nerazzurra dell'Inter. Si tratta di un affare da 38 milioni di euro complessivi: 24 milioni più Davide Santon e Nicolò Zaniolo. Se il primo potrebbe far comodo a Di Francesco, il secondo invece potrebbe essere usato come contropartita per arrivare a Berardi del Sassuolo. Fortemente voluto da Luciano Spalletti Il ...

Nainggolan allo scoperto : “non è facile lasciare Roma” : Nainggolan sembra non aver avuto molta scelta nel dire addio alla Roma, il calciatore si appresta a firmare con l’Inter per la prossima stagione “Non credete che io stia benissimo a dover lasciare Roma. Ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte”. Nainggolan ha risposto così, su Instagram, ad un tifoso della Roma. Parole eloquenti che danno un quadro di quanto sta accadendo in queste ore in casa giallorossa. Nainggolan è ...

Nainggolan : "Non è bello lasciare Roma - ma a volte devi fare delle scelte..." : 'Non credete che stia bene pensando di lasciare Roma, ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte'. Sono parole di Radja Nainggolan, che sul proprio profilo Instagram ha risposto in questo modo ai ...

Nainggolan va all'Inter : 'Non sono felice di lasciare la Roma' : MILANO - Radja Nainggolan arriva all' Inter : alla Roma andranno 23,5 milioni più i cartellini di Santon e Zaniolo . Manca solo l'ufficialità ma l'affare è praticamente chiuso. Roma, Santon inserito ...